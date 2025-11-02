Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza

La Urbanización Guadiana vuelve a convertirse en un escenario violento. Tras la detención de ocho personas a final de septiembre en la misma zona de ocio, este viernes una nueva disputa se ha saldado con un hombre herido en la cabeza y un detenido.

Los hechos ocurrieron pasadas las 5 de la madrugada del viernes al sábado cuando un grupo de personas salieron de uno de los locales que se ubican en esta zona de la margen derecha. "Mi hijo escupió al suelo, una persona le recriminó lo que hizo y comenzó a darle puños", cuenta John Jairo Giraldo, el afectado.

¿Qué ocurrió?

En este incidente se vieron involucradas muchas personas, "más de 10 personas", indican algunos de los implicados. Después de minutos de tensión, John Jairo consiguió zafar a su hijo del tumulto y calmar la situación: "Lo único que intenté fue apaciguar los ánimos", asegura Giraldo. Una de las intenciones que tenía era separar a su hijo para irse del lugar. En ese primer momento, fueron varios los individuos que se vieron inmersos. Uno de ellos, una vez calmada la situación, apreció que su reloj estaba dañado y le "reclamó al que le pegó".

Fue entonces cuando el varón afectado volvió a acercarse para "calmar de nuevo". Otra persona que no había participado anteriormente en el percance "llegó de pronto" y se incorporó a la disputa: "Noté un golpe en la cabeza y después me comenzó a dar puñetazos", recuerda Giraldo.

El hombre afectado desconoce si "fue con un vaso o con una botella" porque no lo vio llegar.

Las lesiones

Cuando esto ocurrió, su hijo lo apartó para protegerlo y fue cuando vio la importante herida que tenía en la zona de su oreja izquierda. Le taponó las lesiones y alertó a la policía de lo ocurrido. "Lo seguimos desde una distancia prudencial", dice el herido. Lo hicieron para no perder de vista al autor de la agresión y poder indicarlo a las autoridades.

Una vez que los agentes de la Policía Nacional llegaron y conocieron lo ocurrido, detuvieron al presunto autor de los hechos y lo llevaron a dependencias policiales. Por su parte, John Jairo tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Badajoz para ser atendido.

Cuando los sanitarios del servicio de Urgencias de dicho centro lo trataron comprobaron que tenía dos heridas en la parte izquierda de la cara. En concreto, por delante de la oreja le tuvieron que coser con 10 puntos de sutura y en la parte parieto-temporal, en la sien, le cerraron otra herida con dos grapas.

"Tengo miedo"

Horas más tarde de lo ocurrido, el hombre lesionado continúa con dolores en la zona afectada, aunque las secuelas que más le quedan son emocionales: "Tengo miedo porque no sé quién me agredió. No sé qué ocurriría si me lo cruzo porque no lo conozco", admite.

La Policía Nacional ha confirmado a este medio los hechos que hubo "un detenido por lesiones". Giraldo presentó la denuncia en la sede policial horas más tarde del incidente y ahora está a la espera de que se pueda celebrar el juicio. El agredido señala que "más que agresiones, pudo ser una tentativa de homicidio" y se pregunta "¿qué hubiera ocurrido si llega a tener una barra de hierro?".

Por el momento, este hombre desconoce la fecha del juicio y señala que su principal inquietud es recuperarse de las lesiones que sufre.