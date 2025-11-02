El reto solidario ‘5.500 km’ contra el cáncer infantil hace parada en Monesterio

Es su cuarto reto solidario. En esta ocasión, José Antonio Nieto, se ha propuesto recorrer a pie, 5.500 kilómetros, con el objetivo de “concienciar, visibilizar y recaudar fondos”, para los niños y niñas que sufren cáncer. Su proyecto se denomina, ‘Por una sonrisa’. El desafío comenzó el pasado día 29 de junio en Irún, y finalizará el próximo fin de semana en la localidad de Ubrique. En total, 133 jornadas, caminando en solitario, en una actividad que trasciende a lo deportivo, organizada a través de esta asociación con sede en Los Barrios, en Cádiz, que se dedica a ofrecer apoyo a menores con cáncer y a sus familias.

A pocos tramos de finalizar su reto, José Antonio, recibió en Monesterio la sorpresiva visita de amigos, familiares y miembros de la asociación, desplazados hasta la localidad para acompañarlo en el último tramo antes de entrar a Andalucía. El recibimiento tuvo lugar a las puertas del ayuntamiento, con la presencia de la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz y la alcaldesa, Loli Vargas. A ellos, de manera espontánea se sumaron algunos vecinos.

La asociación

‘Por una sonrisa’, es una asociación sin ánimo de lucro, creada en el año 2001 por Eva Ledesma Blanco, con el objetivo de regalar sonrisas a todos los niños con cáncer del Campo de Gibraltar y a sus familias. Su historia está inspirada en la lucha de Emilio, hijo de la fundadora, quien afrontó con “valentía y una sonrisa” cada reto que se le presentó.

Sus objetivos son “apoyar” a las familias afectadas en las áreas social, psicológica, económica, educativa, informativa y lúdica; “impulsar” y potenciar la investigación en el cáncer infantil; “reclamar” y defender los derechos del colectivo con cáncer infantil y adolescente y “colaborar en el ámbito social”, a través de actividades de concienciación y divulgación”.

Pese a no ser de la misma localidad, (José Antonio es natural de Ubrique), el deportista colabora con el colectivo desde hace muchos años. En el año 2023, realizó un primer reto de 4.000 Km, dando la vuelta a España. Actualmente, Nieto apura los últimos kilómetros para concluir con su reto más importante, a ritmo de maratón diario, equivalente a recorrer España una vez y media. “Y esta, no será la última”, adelanta Nieto, completamente entregado a esta causa.

El patrocinio de empresas y la colaboración de entidades e instituciones sufragan el proyecto. En sus redes sociales publicitan los números de cuenta para aquellas personas que quieran colaborar con la asociación.