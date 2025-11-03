Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta.

El mercado de las flores y las plantas de la plaza Alta ya tiene fecha para su inauguración. Tras la suspensión de su primera cita en septiembre, llega con más fuerzas y con el "objetivo de dinamizar la vida del Casco Antiguo de Badajoz".

Este sábado, 8 de noviembre, se estrena una de las iniciativas que tratan de revitalizar el casco histórico pacense, el mercado de flores y plantas. Desde las 10.00 hasta las 14.00 todos los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos relacionados con el arte floral.

¿Cuáles serán los puestos?

Como no puede ser de otra manera, contará con puestos que venderán plantas, flores, suculentas o rosales, pero también otra serie de productos relacionados con este sector. Por ejemplo, habrá expositores con artesanía relacionada, jardinería y velas con elementos botánicos.

"Estaba previsto que se celebrara el 20 de septiembre, pero se quedó en una parte del proceso administrativo", cuenta Marci Pulido, organizadora de este evento. Inicialmente, esta iniciativa se fraguó con la participación de la concejalía de Comercio, pero ante el parón registrado la organizadora ha continuado adelante. Ha sido más de un mes de trabajo el que ha desarrollado esta pacense desde que tomó la decisión.

Este evento llega para quedarse con "la intención de que crezca y se convierta en una actividad referente del Casco Antiguo". Por ahora, la respuesta por parte de los comerciantes ha sido inmejorable: "A las 24 horas de publicar la convocatoria ya había diez personas interesadas en participar", cuenta la organizadora. En total, son más de 20 los interesados en exponer sus productos en este enclave pacense.

"Hay mucha ilusión por formar parte de esta iniciativa", asevera. Hasta ahora hay 10 puestos asegurados, aunque Pulido cree que esta cifra aumentará en los próximos días.

Uno de los motivos por los que por ahora hay una decena de negocios confirmados es porque hasta hace muy pocas horas no ha contado con todos los permisos pertinentes y ha comenzado a movilizarlos desde este domingo.

El próximo, en enero

El 8 de noviembre, segundo sábado del mes, será la primera vez que se celebre este mercado. Curiosamente, será la última en 2025, ya que en diciembre hay otras actividades en la plaza Alta que impiden que se celebre. Esta actividad no es otra que el mercado navideño que ya ha anunciado el consistorio que se celebrará también en esta plaza. "Volveremos a celebrarlo en enero", asevera su organizadora.

La intención es que se mantenga su fecha fija, cada segundo fin de semana del mes, para darle continuidad y así unirse al rastro de antigüedades como un evento más del casco histórico.

Pese a que el ayuntamiento no colabora en la organización, este evento cuenta con su colaboración facilitando los permisos administrativos y cediendo la ocupación del espacio público. Los interesados en sumarse a este mercado podrán hacerlo poniéndose en contacto con el número 691426522 o a través del perfil de Instagram de Extremeñin Topic.