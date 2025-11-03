Fiesta de apertura
La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
Será el próximo 13 de noviembre, a las 17.00 horas, en la plaza de España de Badajoz
Todo el que quiera podrá asistir y compartir este día de celebración.
La Crónica de Badajoz, líder de la prensa gratuita en Extremadura, quiere festejar con sus lectores la apertura de su nueva sede, situada en la plaza de España de Badajoz, enfrente de la catedral de San Juan, en el corazón del Casco Antiguo, del que ha sido parte inseparable desde su nacimiento y a lo largo de toda su trayectoria, siempre apegada a la actualidad local.
La Crónica de Badajoz celebrará una fiesta de inauguración con los ciudadanos. Será el jueves 13 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, en la misma plaza de España, en la explanada peatonal junto a la catedral.
Para compartir este momento de celebración, se servirá de manera gratuita uno de los dulces más típicos de esta ciudad, los bollos de La Cubana. Se han encargado mil bollos, que se acompañarán de chocolate o café, de manera totalmente gratuita, para todos aquellos que quieran ser partícipes de la inauguración de las nuevas instalaciones, que coincide con los 20 años de existencia de este medio de comunicación en su periodicidad diaria, fiel a sus lectores, en papel y en su versión digital.
La fiesta de inauguración se ha hecho coincidir esa misma tarde, a partir de las 20.00 horas, con la entrega de los premios Empresario de Badajoz, que alcanza su decimoquinta edición, y que se celebrará en el Edificio Ibercaja.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús