La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede

Todo el que quiera podrá asistir y compartir este día de celebración.

La Crónica de Badajoz, líder de la prensa gratuita en Extremadura, quiere festejar con sus lectores la apertura de su nueva sede, situada en la plaza de España de Badajoz, enfrente de la catedral de San Juan, en el corazón del Casco Antiguo, del que ha sido parte inseparable desde su nacimiento y a lo largo de toda su trayectoria, siempre apegada a la actualidad local.

La Crónica de Badajoz celebrará una fiesta de inauguración con los ciudadanos. Será el jueves 13 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, en la misma plaza de España, en la explanada peatonal junto a la catedral.

Para compartir este momento de celebración, se servirá de manera gratuita uno de los dulces más típicos de esta ciudad, los bollos de La Cubana. Se han encargado mil bollos, que se acompañarán de chocolate o café, de manera totalmente gratuita, para todos aquellos que quieran ser partícipes de la inauguración de las nuevas instalaciones, que coincide con los 20 años de existencia de este medio de comunicación en su periodicidad diaria, fiel a sus lectores, en papel y en su versión digital.

Cartel de invitación a la inauguración de la nueva sede de La Crónica de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La fiesta de inauguración se ha hecho coincidir esa misma tarde, a partir de las 20.00 horas, con la entrega de los premios Empresario de Badajoz, que alcanza su decimoquinta edición, y que se celebrará en el Edificio Ibercaja.