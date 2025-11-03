El 15 de diciembre se anunciará el ganador
Fuente del Maestre representa a Extremadura en la nueva edición de 'Juntos brillamos más" de Ferrero Rocher
El pueblo pacense competirá por recibir la emblemática iluminación durante las próximas navidades
Las votaciones online ya están abiertas y disponibles en la página web oficial
La localidad pacense de Fuente del Maestre representará a Extremadura en la nueva edición de 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher, en la que un pueblo representante de cada comunidad autónoma competirá para recibir una iluminación especial durante las próximas navidades.
Se trata de la primera vez que esta iniciativa contará con un pueblo representante de cada una de las 17 comunidades españolas. "Creemos que la belleza de España está en su diversidad, y con esta edición queremos destacar a todas las regiones del país. Es nuestra manera de agradecer el cariño que recibimos cada año y de llevar la luz de Ferrero Rocher a los rincones de España", ha afirmado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica, Franco Martino.
Con un representante por cada región, cada uno de los pueblos seleccionados se convertirá en embajador de su comunidad, mostrando al resto del país sus tradiciones, su patrimonio y sus atractivos únicos.
La competición de este 2025 se desarrollará en cuatro fases de votación: primero se seleccionarán los cinco pueblos que avanzan a la siguiente ronda y a partir de ese momento, comenzará un proceso de eliminación.
Tanto en la fase dos como en la fase tres se abrirán nuevas votaciones y el pueblo que reciba menos apoyo será eliminado en cada una de ellas. En la fase cuatro, la gran final, competirán únicamente los dos pueblos restantes y el nombre del pueblo ganador se anunciará el 15 de diciembre.
La participación ciudadana será la que decida el ganador de la duodécima edición de esta iniciativa. Las votaciones online ya están abiertas y disponibles en la página web oficial de Ferrero Rocher.
El resto de pueblos seleccionado son: Viana (Navarra), Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana), Altafulla (Tarragona, Cataluña), A Guarda (Pontevedra, Galicia), Balmaseda (Vizcaya, País Vasco), Bullas (Murcia), Cómpeta (Málaga, Andalucía), Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha), Cudillero (Asturias), Graus (Huesca, Aragón), Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias) y Torrelaguna (Madrid).
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús