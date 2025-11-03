Ocurrió en agosto
La Guardia Civil de Badajoz esclarece el incendio que calcinó 5.900 hectáreas en la Campiña Sur
El fuego estuvo cinco días activo y se declaró el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad de las llamas a una urbanización
Además de los medios de extinción de la comunidad extremeña, se desplazaron otros de Andalucía y Castilla la Mancha
Casi tres meses después, se ha conseguido esclarecer el incendio ocurrido en agosto en la Campiña Sur (Badajoz). La Guardia Civil investigaba desde el pasado 14 de agosto el fuego que se originó en la carretera Ex-103 dentro del municipio de Pallares.
El incendio afectó 5.900 hectáreas de monte bajo y dehesa de diferentes municipios de la comarca de la comarca y fue declarado el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad de las llamas a una urbanización de Llerena. Pudo ser sofocado tras cinco días activo.
En la extinción participaron 3 helicópteros, 2 aviones, 21 camiones, agentes del medio natural y técnicos, bomberos forestales, retenes y diferentes patrullas de la Guardia Civil, así como medios desplazados de Andalucía y Castilla la Mancha.
Con las labores de investigación e inspección pericial llevadas en la zona para tratar de identificar el origen del incendio, así como la causa, agentes del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Badajoz, y la patrulla del Seprona de Fuente de Cantos, pudieron determinar que el inicio del fuego tuvo lugar supuestamente cuando el conductor de un camión circuló con sus ruedas en llantas, provocando chispas que prendieron la carga de alpacas de pajas que transportaba y calcinando el propio vehículo, para posteriormente propagarse sobre la vegetación del terreno, con el resultado de un total de 5.900 hectáreas de monte bajo y dehesa calcinadas, de gran valor ecológico.
Ante los hechos y pruebas evidentes del incendio, el pasado miércoles se instruyeron diligencias del esclarecimiento del incendio forestal que han sido al Juzgado de Instrucción de Zafra.
