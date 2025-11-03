El Instituto Gogora ha identificado 22 cuerpos de los 93 recuperados: "Muchos pueden ser extremeños"

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Gogora, ya ha conseguido identificar genéticamente a 22 cadáveres de los 93 cuerpos recuperados del cementerio de Orduña (Vizcaya), uno de ellos es el del pacense Manuel Guillén Expósito.

En los últimos días han dado a conocer que han logrado ponerle nombre y apellidos a otros cuatro cuerpos exhumados de dicho camposanto. A Guillén Expósito se unen Miguel Fuertes Molina, de Mirandilla (Badajoz), Antonio Monge Crucera, de Medellín (Badajoz) y Faustino Aguado Serrano, de Tomelloso (Ciudad Real).

Entrega de los restos

Según informa el instituto, a lo largo de las próximas semanas desde País Vasco viajará una comitiva a las distintas localidades de origen para entregar los restos de los represaliados. En concreto, María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, será la encargada de devolver estos restos a sus familias junto con Alberto Alonso, director de Gogora, y personal técnico de dicho instituto.

La entrega se realizará en distintos actos a las familias de los identificados y se hará de la manera que la propia familia decida, pública o íntimamente. Ya son 22 los restos identificados de los 93 cuerpos rescatados del cementerio. Desde Gogora indican que esta cifra es tan baja porque no hay datos con los que cotejarlos.

225 fallecidos, 93 recuperados y 22 identificados

El Instituto Gogora asegura que "gracias al trabajo realizado por el investigador local Joseba Egiguren" cuentan con un listado, con nombre, apellidos y lugar de procedencia, de 225 fallecidos, en lo que primero fue campo de concentración y después prisión, en Orduña, entre 1937 y 1941. En estos momentos, Gogora busca descendientes de estas personas para lograr la identificación genética de los restos recuperados.

Los responsables de dicho instituto informan que en el camposanto ya no hay restos de ningún represaliado bajo tierra y que de esos 225 registrados han podido recuperar algo más del 40% de dicho listado. Para que la identificación genética de estas 93 personas sea posible, es necesario cotejar muestras de ADN de descendientes directos de las personas fallecidas con las muestras extraídas de los restos óseos recuperados. "Estas muestras familiares permiten ampliar el Banco de ADN de Gogora y aumentar la probabilidad de identificaciones, ya que en muchas ocasiones es necesario aportar más de una muestra del familiar vivo para concluir la identificación", explican.

Encontrar a sus familiares

Gogora reconoce que "el tiempo transcurrido desde la muerte de estos presos dificulta la localización de familiares y también complica la identificación genética". Por un lado, dicen que la calidad del "ADN que se pueda extraer de los restos óseos" no es del todo óptima y, por otro, "el grado de parentesco del familiar al que se extrae el ADN determinan en gran medida que se pueda llegar finalmente a la identificación" genética.

Pese a ello, siguen luchando por engrosar ese listado de cuerpos entregados a sus familias. Hasta la fecha 17 de los cuerpos recuperados son de la provincia pacense, de poblaciones como Villagonzalo, Aceuchal, Fuente del Maestre, Castuera o Badajoz, entre otros. Un número que podría crecer sustancialmente si se lograra identificar a los familiares de los 127 represaliados y enterrados en esta localidad vasca procedentes de Extremadura.

Desde Gogora piden a los extremeños colaboración para así cerrar algunos de los muchos capítulos de la Guerra Civil Española que siguen abierto más de 80 años después. Por ello, facilita el listado con los nombres de esas personas que siguen sin identificar.

Pese a que los años pasen, no es sinónimo de que no puedan identificarse los cuerpos. El ejemplo de ello es el extremeño natural de Medellín Antonio Monge. Este fue uno de los clasificados como 'no identificados' e inhumado en el Columbario de la Dignidad de Orduña. Monge fue uno de los represaliados recuperados en la primera campaña de exhumaciones en 2014. Al no haber podido ser identificado se enterró en dicho columbario en 2022, donde ha descansado hasta el momento de su identificación.

La familia Monge contactó con Gogora este mismo verano tras conocer el caso en su entorno. Fue entonces cuando se pudo iniciar el proceso de identificación a través de donaciones de muestras de ADN para su análisis. El cotejo con los restos óseos que se custodian en el banco de ADN ha permitido su emparejamiento.

Desde el Instituto Gogora hacen un llamamiento a las familias para que contacten con ellos a través de un correo electrónico (gogora@euskadi.eus) o un teléfono (944 032845) y así facilitarles toda la información necesaria para poder localizar a sus antepasados desaparecidos en Orduña (Vizcaya).