Leonor Celdrán responde tras sus polémicos comentarios homófobos: "Jamás he tenido la intención de hacer daño"

Leonor Celdrán Fernández responde a las críticas recibidas por parte del PSOE de Badajoz. "Jamás he tenido la intención de hacer daño a nadie", ha dicho en su perfil personal de la red social Facebook. Este cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento de Badajoz saltó a la palestra tras unos comentarios homófobos en sus perfiles.

Utiliza el mismo medio en el que vertió los dos comentarios que el grupo socialista denunció. En una publicación lanzada minutos antes de las 10.30 respondía: "Debo aclarar que todas las opiniones que se han publicado referentes a unos comentarios míos respondiendo a una publicación ajena del Facebook, se alejan totalmente de la realidad", inicia diciendo Celdrán.

"No tengo esa idea en mi conducta"

En esta publicación señala que nunca ha tenido la intención de dañar a nadie porque como dicen, no tiene "esa idea en mi conducta habitual". De este modo, asevera que es algo que tiene muy presente en su círculo más cercano: "Tengo normalizada en mi entorno familiar, de amistades y trabajo, la igualdad, la libertad y que cada uno pueda expresar como quiera su libertad sexual", dice.

De la misma forma, añade: "Si en algún momento mis palabras han sido desafortunadas, sí lo lamento". Aunque afirma que "quien me conoce sabe que nunca fue mi intención herir a nadie".

Mensaje compartido por Leonor Celdrán Fernández en el que aclara la polémica generada por los comentarios homófobos en Facebook. / La Crónica

"Si en algún momento mis palabras han sido desafortunadas, sí lo lamento" Leonor Celdrán Fernández — Cargo de confianza del Ayuntamiento de Badajoz.

Reacciones

Estas frases llegan después de que el fin de semana surgiera la polémica tras denunciar públicamente el PSOE de Badajoz sus publicaciones. El caso ha generado intenso debate en redes sociales y en el ámbito político local. Algunos usuarios han reclamado medidas ejemplares, mientras que otros muchos defienden el derecho de Leonor Celdrán a expresar opiniones personales en sus perfiles de redes sociales y a la libertad de expresión.

El grupo socialista pidió en un comunicado emitido el sábado su cese como cargo de confianza y pidió al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que la apartara del consistorio de manera inmediata. Entienden que las declaraciones de Leonor Celdrán son incompatibles con cualquier cargo público y aún más con un puesto de confianza en el ayuntamiento. "No puede estar a las órdenes del alcalde alguien que insulta y degrada a otros por su orientación sexual o por su manera de pensar. Quien representa a esta ciudad debe hacerlo desde el respeto, no desde el odio", señalan. Creen que Gragera tiene la obligación "política y moral" de actuar con coherencia y cesar a la responsable de esos comentarios.

Afirman que la imagen del ayuntamiento tiene que ser preservada y piden que "quienes trabajan en él lo hagan con arreglo a los valores de igualdad y convivencia que deben regir toda acción pública". "El respeto es innegociable, el respeto se debe siempre", subrayan desde el PSOE.

Desde el grupo de gobierno del PP, no han querido responder a esta polémica, por su parte, Silvia González, portavoz del PSOE de Badajoz, ha convocado una rueda de prensa que tendrá lugar en la mañana de este lunes en la sala de prensa del ayuntamiento.