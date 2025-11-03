Un recurso retrasa la revisión del proyecto para terminar la Facultad de Medicina de Badajoz

La revisión del proyecto de ejecución para terminar la Facultad de Medicina y Escuela de Ciencias de la Salud en Badajoz se retrasa. El motivo es que una de las dos empresas que presentaron ofertas a la licitación, Nuve Arquitectos SL, ha recurrido su exclusión del procedimiento y la Comisión Jurídica de Extremadura ha acordado suspender manera cautelar el proceso hasta resolver la reclamación.

A preguntas de este diario, la Consejería de Educación explicó que en estos momentos está a la espera del pronunciamiento de la Comisión Jurídica sobre «el fondo del recurso», lo que, «evidentemente», afectará al plazo de la adjudicación.

La Junta de Extremadura licitó el pasado mes de junio el contrato para actualizar el proyecto de la segunda fase del edificio, redactado en 2019, por lo que era necesaria la actualización económica, normativa y funcional. El contrato también incluye la legalización de instalaciones, el estudio de seguridad y salud y la dirección de obras. El pliego establecía un presupuesto base de 197.212 euros y un plazo de ejecución de 21 meses.

Al concurso optaron Nuve Arquitectos y Castillo Arquitectos. A mediados de septiembre, la mesa de contratación acordó excluir, por unanimidad, a la primera por «no ajustarse al objeto del contrato» y propuso adjudicarlo a la segunda por 164.615 euros. El 30 de septiembre, la empresa excluida presentó un recurso especial en materia de contratación, que se remitió el 2 de octubre a la Comisión Jurídica de Extremadura, que acordó la suspensión cautelar que solicitaba la recurrente.

El pasado mes de enero se estrenó el aulario de la Facultad de Medicina, pero queda pendiente la construcción de un segundo edificio, en el que se ubicarán los despachos de departamentos, los laboratorios de investigación, seminarios y aulas prácticas.

La inversión prevista superaba los 10,5 millones de euros, pero este presupuesto se podría incrementar entre un 20 y un 30%, según las estimaciones de la Consejería de Educación. No obstante, hasta que no esté actualizado el proyecto no se podrá concretar con exactitud el aumento.

El actual edificio y el futuro -diseñados por Matos Castillo Arquitectos- formarán un conjunto unitario. Para conseguir su integración, en esta segunda fase se construirá una torre «casi cuadrada» de 8 plantas, que complementará la singularidad volumétrica del zócalo sobre el que se asienta el aulario. Los departamentos se podrán agrupar por plantas y organizar de modo flexible, en función de las necesidades.