Condenados cuatro jóvenes por traficar con cocaína y marihuana en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a cuatro jóvenes por traficar con cocaína y marihuana en la ciudad. A dos de ellos les ha impuesto 3 años de cárcel y una multa de casi 110.000 euros, mientras que los otros dos han sido sentenciados a 1 año y medio y a un 1 año y 9 meses de prisión, respectivamente.

El tribunal ha dictado sentencia de conformidad tras el acuerdo entre la fiscalía y las defensas de los acusados, en manos de Fernando Fontán, Mario Manzanedo, Andrés José Becerra y Fernando Cumbres. A tres de ellos se les ha aplicado la atenuante simple de actuar ilícitamente por su «grave adicción» a las sustancias tóxicas.

Las defensas van a solicitar la suspensión de las penas de prisión en ejecución de la sentencia. En el caso de tres de ellos, con carácter extraordinario, debido a su toxicomanía y en el del cuarto, por no tener antecedentes y no superar su condena los dos años.

Los hechos que los han llevado al banquillo, que con el acuerdo reconocen los procesados, se remontan a finales de 2023, cuando, la Policía Nacional tuvo sospechas de que podrían estar dedicándose al tráfico de drogas. Por ese motivo, habilitaron un dispositivo de vigilancia sobre los domicilios de dos de los condenados -en las barriadas de Llera y de Valdepasillas- y sobre los movimientos de los cuatro, que terminó con el registro de viviendas y trasteros, y la intervención diferentes cantidades de cocaína.

Según la estimación de la policía, con su venta por dosis se hubieran obtenido en total más de 230.000 euros. Además, se localizaron importantes cantidades de dinero en metálico procedentes del tráfico de drogas.

A otro de los investigados se le incautaron alrededor de 250 gramos de marihuana y también dinero en efectivo.

El tribunal ha ordenado el decomiso definitivo de la droga para su destrucción, así como del dinero que se requisó a los condenados en los registros, una cuantía global que supera los 20.000 euros.