Juzgan a un padre y a su hijo por intentar robar en un bar del Casco Antiguo de Badajoz

Un padre y su hijo se sientan este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de intentar robar en un bar de la calle Felipe Checa, en el Casco Antiguo de Badajoz, al que, presuntamente accedieron forzando la verja exterior con un objeto contundente la madrugada del pasado 21 de mayo.

Según la fiscalía, una vez dentro, golpearon la máquina tragaperras para llevarse el dinero que contenía, pero sus planes se frustraron por «la rápida actuación policial». Ambos fueron detenidos en las inmediaciones del establecimiento minutos después de los presuntos hechos.

La propietaria del bar cifra los daños ocasionados en algo más de 400 euros, mientras que la empresa propietaria de la máquina tragaperras los cuantifica en 2.903.

El ministerio público solicita para el padre 1 año y 6 meses de cárcel y para el hijo, 1 año por un delito de robo con fuerza en las cosas en local abierto al público fuera de las horas de apertura en grado de tentativa. En el caso del primero, la fiscalía considera que concurre la agravante de multirreincidencia, y en el segundo, la de reincidencia.

En cuanto a la responsabilidad civil, reclama que indemnicen a los perjudicados, la dueña del bar y la empresa de recreativos, con las cantidades en las que se han valorado los daños ocasionados.

Las defensas, que ejercen Sara Gamero y José Manuel González de Prada, niegan las acusaciones que se atribuyen a sus representados y piden su absolución.