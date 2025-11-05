El antiguo Hotel Lisboa de Badajoz continua cerrado y sin fecha de apertura

El logotipo del Hotel Turia ya luce sobre la fachada del antiguo Hotel Lisboa, pero sus puertas continúan cerradas. Meses después de su último aplazamiento, el establecimiento aún no tiene fecha de inauguración.

Así lo ha confirmado a La Crónica de Badajoz Pedro Tent, propietario de Sajem S. L., empresa promotora del proyecto, quien ha reconocido que, a pesar de «estar en ello», todavía «no hay fecha».

«Si fuera por lo previsto, tendríamos que estar abiertos ya», ha señalado Tent, que atribuye la demora a una suma de contratiempos. «Siempre se presentan cosas», ha insistido, descartando que exista un único motivo detrás del nuevo retraso.

El hotel afronta la recta final de una profunda reforma que comenzó en el año 2023 y que ya ha acumulado varios aplazamientos. En un primer momento se esperaba su apertura a comienzos de 2024; más tarde, se barajó el mes de marzo de 2025 como nueva fecha, pero esta previsión también ha quedado en el aire tras los problemas de escasez de mano de obra especializada, como señaló Tent este verano, que afectan al sector de la construcción en Extremadura.

Desde el exterior, el inmueble —situado en la avenida de Elvas— muestra un aspecto casi definitivo. La fachada renovada y pintada, de diseño geométrico con balcones en relieve, mantiene parte de la esencia del edificio original, el histórico Lisboa. El logotipo corporativo de Turia Hotels ya está instalado visiblemente sobre el edificio y en la entrada principal, junto a un revestimiento en piedra y una marquesina que enmarca el acceso al vestíbulo.

Aun así, las vallas metálicas siguen rodeando el edificio, donde los operarios continúan trabajando en los interiores. A pesar de esa imagen, el hotel todavía no tiene prevista su fecha de inauguración.

Sexto hotel de cuatro estrellas

Una vez operativo, el Turia se convertirá en el sexto hotel de cuatro estrellas de la ciudad, con más de 120 habitaciones, sistemas domóticos y dos restaurantes —uno de ellos panorámico— además de un jardín para eventos con piscina decorativa.

El sector turístico de Badajoz espera su apertura como una oportunidad para reforzar la oferta hotelera y dinamizar la zona de la frontera, en un momento en el que la capital pacense busca impulsarse y consolidarse como destino tanto de ocio como de negocios.