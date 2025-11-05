Aviso municipal
Badajoz cierra varios parques por las fuertes rachas de viento
Por precaución, se prohíbe transitar por el de La Legión, el Infantil, Castelar, la Alcazaba y Los Jardines de La Galera,
También se suspenden las clases de las Escuelas Deportivas Municipales por el temporal
El Ayuntamiento de Badajoz acaba de anunciar que los parques de La Legión, el Infantil, el de Castelar, la Alcazaba y los Jardines de La Galera permanecerán cerrados este miércoles por el viento y se prohíbe transitar por ellos.
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertan de tormentas y lluvias, además de rachas de viento de hasta 52 kilómetros por hora.
La reapertura de estos espacios se llevará a cabo este mismo miércoles, una vez que las condiciones meteorológicas mejoren.
Esta misma mañana, en parte a causa del fuerte viento que sopla en la ciudad, se han caído dos árboles de gran porte junto a la comandancia de la Guardia Civil, en la avenida de Colón, y frente a la comisaría de la Policía Nacional. En ambos casos, afortunadamente, no se han registrado daños materiales ni personales.
El ayuntamiento también ha informado poco después que se suspenden las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales por el temporal.
