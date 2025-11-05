Sentencia de conformidad
Condenados un padre y su hijo por el intento de robo en un bar del Casco Antiguo de Badajoz
El tribunal les impone 1 año y 9 meses de prisión, respectivamente, y les ordena indemnizar a la propietaria del establecimiento con 400 euros y al dueño de la tragaperras que forzaron con 2.900
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un padre y a su hijo por haber intentado robar en un bar de la calle Felipe Checa, en el Casco Antiguo. Aunque no consiguieron su propósito por la intervención de la Policía Nacional, ambos fueron detenidos a pocos metros del establecimiento minutos después de haber forzado el acceso con un objeto contundente y haber golpeado la máquina tragaperras para tratar de obtener el dinero que contenía, sin éxito.
Los hechos sucedieron sobre las 2.35 de la madrugada del pasado 21 de mayo. La fiscalía solicitaba para el padre 1 años y 6 meses de prisión para el padre y 1 año para el hijo, penas que se han reducido a 1 años y 9 meses, respectivamente, tras un acuerdo alcanzado este miércoles entre el ministerio público y las defensas, ejercidas por los abogados Sara Gamero y José Manuel Pradas González.
La fiscalía ha mantenido las agravantes de multirreincidencia para el padre y de reincidencia para el hijo, pero ha aplicado la atenuante simple de toxicomanía y leve alteración psíquica para el primero, atendiendo a sus informes médicos.
El tribunal ha dictado sentencia de conformidad y, además de las penas de prisión como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en local abierto al público fuera de las horas de apertura en grado de tentativa, les ordena indemnizar a la dueña del establecimiento con 401,25 euros por los daños ocasionados en el bar y a la empresa propietaria de la máquina tragaperras con 2.903,43 por los desperfectos.
El hijo ha tomado la palabra para exculpar a su progenitor del robo. «Mi padre no tuvo nada que ver, yo le dije que me viniera a ayudar».
Los dos condenados han sido trasladados a la Audiencia de Badajoz desde la cárcel, donde están cumpliendo condena por otros hechos, para asistir al juicio, que no se ha tenido que celebrar al llegar las partes un acuerdo.
