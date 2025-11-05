A qué horas puedes soltar a tu perro en los parques de Badajoz (sin arriesgarte a multa)

En Badajoz, los perros también tienen su “toque de queda”. La ordenanza municipal reguladora de la tenencia y circulación de animales, aprobada en 1998, sigue siendo la que marca las normas sobre cuándo se puede —y cuándo no— soltar a los perros en parques y jardines.

Aunque muchos lo ignoran, el artículo 26.2 deja muy claro los horarios permitidos: de 19.00 a 08.00 horas durante el otoño e invierno y de 21.00 a 08.00 horas en los meses de primavera y verano. Fuera de esas franjas, los perros deben ir obligatoriamente atados salvo en los espacios habilitados como zonas caninas.

Qué dice exactamente la ley

El objetivo de la ordenanza es garantizar la convivencia y la seguridad entre animales y peatones. En el mismo texto se prohíbe expresamente que los perros estén sueltos en zonas de juegos infantiles, fuentes o áreas de descanso, y también recuerda la obligación de recoger los excrementos.

Además, los dueños deben tener siempre a mano una bolsa y correa, incluso dentro del horario permitido para soltarlos.

El incumplimiento de la normativa puede salir caro. Las sanciones por llevar al perro suelto fuera del horario permitido o en zonas no habilitadas se consideran faltas leves o graves, con multas que oscilan entre 60 y 300 euros, según el caso.

Si además el animal causa daños o molestias, las cantidades pueden superar los 600 euros, y si se trata de razas catalogadas como potencialmente peligrosas, la cifra aumenta.

Parques con zonas caninas

Actualmente, Badajoz cuenta con varios espacios específicos para perros sueltos, como los de la Urbanización Guadiana, Condes de Barcelona y la margen derecha. Espacios vallados con zonas de agility, fuentes y bancos donde los animales pueden correr libremente a cualquier hora. En el resto de parques, se debe respetar el horario.