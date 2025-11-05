Sorteo de las VPO de Badajoz: comprueba si estás entre los primeros

La suerte ha sonreído al número 4.172. Es el punto de partida del sorteo de las 82 viviendas de protección oficial (VPO) promovidas por el Ayuntamiento de Badajoz a través de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba), al que optaban más de 5.000 solicitantes. El sorteo, celebrado este miércoles a las 11.00 horas en el consistorio, ha determinado el orden de adjudicación de las promociones de Cuartón Cortijo y Ronda Norte, que suman una inversión global cercana a los 12 millones de euros. A partir de la cifra afortunada y los 81 números siguientes, se establecerá el orden de adjudicación de las viviendas.

El sorteo lo han seguido, vía online, miles de personas en directo. En total, 5.460 solicitantes han concurrido finalmente a la rifa, tras eliminar duplicidades de unidades familiares detectadas en el listado provisional. “Queríamos dejar claro que cada familia solo puede optar una vez, independientemente de las solicitudes presentadas”, ha aclarado el alcalde, Ignacio Gragera, durante la rueda de prensa.

El secretario general del consistorio, Mario Hermida, ha sido el encargado de dar fe a la rifa, que se ha llevado a cabo a través de un ordenador. Finalmente y tras unos segundos de espera, ha salido el número seleccionado. El alcalde ha querido destacar que el sorteo “garantiza transparencia y equidad” y supone “un paso clave para que 82 familias de Badajoz puedan acceder a una vivienda en condiciones asequibles”. También ha estado presente el concejal de Urbanismo y del Inmuba, Carlos Urueña, y su gerente, Luis Chacón.

El proceso continúa

Las 52 viviendas del Cuartón Cortijo, situadas en la calle Eugenio Cortés, y las 30 de Ronda Norte, en Hermanos Vidarte, contarán con garaje y trastero.

El proceso de adjudicación continuará en los próximos meses, cuando Inmuba comience a contactar con los beneficiarios para comprobar los requisitos de acceso y formalizar los contratos. “El primero en la lista podrá elegir entre las ocho viviendas iniciales; el resto irá seleccionando entre las disponibles”, ha explicado el alcalde.

¿Cómo saber si he sido seleccionado?

Para saber si has sido uno de los seleccionados, debes acceder a las listas definitivas de admitidos en el sorteo. Una vez dentro, buscar tu nombre y el número asignado a la rifa.