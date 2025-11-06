Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el 11 de enero

La Diputación de Badajoz promociona en varias provincias españolas el turismo de Tierra de Barros, La Serena y Campiña Sur

Se instalarán imágenes y rótulos de las comarcas en mupis, marquesinas, autobuses urbanos y tranvías

Promoción de Tierra de Barros en un tranvía

Promoción de Tierra de Barros en un tranvía / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Diputación de Badajoz promociona hasta el próximo 11 de enero las comarcas de Tierra de Barros, La Serena y Campiña Sur en Sevilla, Ciudad Real, Córdoba, Madrid, Gijón, Salamanca, Algeciras y A Coruña.

Esta actuación está enmarcada en los Planes de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros-Enoturismo, Paisaje Cultural La Serena y Campiña Sur, gestionados por el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la diputación pacense.

En estas campañas turísticas promocionales se invita a los ciudadanos de otras provincias españolas, a visitar estos territorios para disfrutar de su cultura, su naturaleza y su gastronomía.

La campaña promocional de Tierra de Barros se está realizando en Sevilla. Para ello se han instalado imágenes de Tierra de Barros en mupis ubicados en el metro, en las traseras y laterales de 12 autobuses urbanos que recorren la zona centro, en el lateral y la trasera de una línea del tranvía y en mupis o marquesinas de paradas del mismo.

En ellas se muestran imágenes de distintas joyas monumentales, naturales y gastronómicas de la comarca, acompañadas de distintos rótulos como 'Tierra de Sabores Auténticos', 'Tierra de Legado e Historia Viva', 'Tierra de Termas con Historia y Aguas', 'Tierra de Naturaleza Sorprendente', o 'Tierra de Paisajes Únicos', acompañadas del logotipo Turismo Diputación de Badajoz.

A su vez, la campaña turística de La Serena se desarrolla en Ciudad Real, donde del 11 de noviembre al 8 de diciembre se han rotulado imágenes en 20 caras de mupis o marquesinas, y en Córdoba, donde del 4 de noviembre al 1 de diciembre se realizará la promoción en 20 caras de mupis con el eslogan Paisaje Cultural La Serena.

Por último, la comarca de Campiña Sur se va a realizar durante seis semanas, comenzando la primera semana de diciembre, en 10 autobuses de las empresas Avanzabus, ALSA y Autocares San Sebastián, que cubren las líneas Mérida-Madrid, Gijón-Sevilla, Salamanca -Sevilla, Plasencia-Sevilla, A Coruña-Algeciras y Zafra-Córdoba.

Así, en los laterales y la parte trasera, se han rotulado fotografías de la comarca con la leyenda 'Más bonita que Nunca' y con el claim 'Provincia de Badajoz. Mi Destino'.

Cabe recordar, finalmente, que los Planes de Sostenibilidad Turística 'Campiña Sur', 'Tierra de Barros-Enoturismo' y 'Paisaje Cultural La Serena' están financiados por la Unión Europea-Next Generation UE a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

La Diputación de Badajoz promociona en varias provincias españolas el turismo de Tierra de Barros, La Serena y Campiña Sur

La Diputación de Badajoz promociona en varias provincias españolas el turismo de Tierra de Barros, La Serena y Campiña Sur

Preocupación en los vecinos de Almendralejo por la repetición de las inundaciones

Preocupación en los vecinos de Almendralejo por la repetición de las inundaciones

Fuente del Maestre quiere iluminarse como Guadalupe estas navidades

Un trabajador del nuevo hospital Don Benito-Villanueva resulta intoxicado por monóxido de carbono

Un trabajador del nuevo hospital Don Benito-Villanueva resulta intoxicado por monóxido de carbono

'Método del Gigoló': Detenido en Badajoz un hombre que seducía a mujeres y les robaba joyas y dinero

'Método del Gigoló': Detenido en Badajoz un hombre que seducía a mujeres y les robaba joyas y dinero

Los usuarios del Centro de Salud de Monesterio podrán vacunarse de la gripe y el covid, por la tarde, en Llerena o Zafra

Importante operación contra el robo de cobre: hay 18 detenidos por 36 sustracciones valoradas en 1,7 millones de euros

La cooperativa agrícola de Monesterio recuerda la obligatoriedad del documento de trazabilidad de aceitunas

La cooperativa agrícola de Monesterio recuerda la obligatoriedad del documento de trazabilidad de aceitunas
Tracking Pixel Contents