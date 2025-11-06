La Diputación de Badajoz promociona en varias provincias españolas el turismo de Tierra de Barros, La Serena y Campiña Sur

La Diputación de Badajoz promociona hasta el próximo 11 de enero las comarcas de Tierra de Barros, La Serena y Campiña Sur en Sevilla, Ciudad Real, Córdoba, Madrid, Gijón, Salamanca, Algeciras y A Coruña.

Esta actuación está enmarcada en los Planes de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros-Enoturismo, Paisaje Cultural La Serena y Campiña Sur, gestionados por el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la diputación pacense.

En estas campañas turísticas promocionales se invita a los ciudadanos de otras provincias españolas, a visitar estos territorios para disfrutar de su cultura, su naturaleza y su gastronomía.

La campaña promocional de Tierra de Barros se está realizando en Sevilla. Para ello se han instalado imágenes de Tierra de Barros en mupis ubicados en el metro, en las traseras y laterales de 12 autobuses urbanos que recorren la zona centro, en el lateral y la trasera de una línea del tranvía y en mupis o marquesinas de paradas del mismo.

En ellas se muestran imágenes de distintas joyas monumentales, naturales y gastronómicas de la comarca, acompañadas de distintos rótulos como 'Tierra de Sabores Auténticos', 'Tierra de Legado e Historia Viva', 'Tierra de Termas con Historia y Aguas', 'Tierra de Naturaleza Sorprendente', o 'Tierra de Paisajes Únicos', acompañadas del logotipo Turismo Diputación de Badajoz.

A su vez, la campaña turística de La Serena se desarrolla en Ciudad Real, donde del 11 de noviembre al 8 de diciembre se han rotulado imágenes en 20 caras de mupis o marquesinas, y en Córdoba, donde del 4 de noviembre al 1 de diciembre se realizará la promoción en 20 caras de mupis con el eslogan Paisaje Cultural La Serena.

Por último, la comarca de Campiña Sur se va a realizar durante seis semanas, comenzando la primera semana de diciembre, en 10 autobuses de las empresas Avanzabus, ALSA y Autocares San Sebastián, que cubren las líneas Mérida-Madrid, Gijón-Sevilla, Salamanca -Sevilla, Plasencia-Sevilla, A Coruña-Algeciras y Zafra-Córdoba.

Así, en los laterales y la parte trasera, se han rotulado fotografías de la comarca con la leyenda 'Más bonita que Nunca' y con el claim 'Provincia de Badajoz. Mi Destino'.

Cabe recordar, finalmente, que los Planes de Sostenibilidad Turística 'Campiña Sur', 'Tierra de Barros-Enoturismo' y 'Paisaje Cultural La Serena' están financiados por la Unión Europea-Next Generation UE a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.