Fuente del Maestre quiere iluminarse como Guadalupe estas navidades

Fue hace ocho años cuando Guadalupe se convirtió en el pueblo más bello de España en navidades. La Puebla, un lugar ya de por sí de peregrinación en Extremadura, desbancaba al municipio pontevedrés de Combarro y se hacía con el galardón 'Luce tu pueblo' que concede la firma de bombones Ferrero Rocher, una iluminación especial navideña que este año quiere conseguir Fuente del Maestre, en Badajoz.

La localidad pacense es una de las 17 españolas que concursa en la actual edición de 'Juntos brillamos más'. Las votaciones ya están abiertas en la página web de Ferrero Rocher y hacerlo es muy sencillo: solo hay que registrase con nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono para poder enviar el voto.

La web del concurso destaca del municipio extremeño su riqueza arqueológica y monumental, así como sus blancas y "hermosas" calles. Un enclave testigo de la huella que han dejado las culturas romana, mudéjar o renacentista. "Una belleza serena rodeada de olivares".

Plaza de Fuente del Maestre / Web oficial

Fuente del Maestre, en la comarca de Zafra-Río Bodión y con una población de más de 6.500 habitantes, se enfrenta en este reto a localidades tan pintorescas como A Guarda, en Galicia, San Vicente de la Barquera, en Cantabria, Cudillero, en Asturias, o Consuegra, en Toledo. Pueblos, todos ellos, con un encanto único que quieren explotar más si cabe haciéndose con el alumbrado navideño de Ferrero Rocher.

En las navidades de 2017, en Guadalupe se encendieron 50.000 bombillas, 2.100 metros de cortina de guirnalda y un gran árbol navideño de ocho metros de altura cubierto por 960 metros de luz. Todo un atractivo que abarrotó de visitantes su icónica Plaza de Santa María y sus callejuelas.

Campanadas

Pero Guadalupe no se quedó en la iluminación especial de 2017. Dos años después, coincidiendo con el 30 aniversario de la firma de chocolates, el municipio protagonizaba una gran fiesta de la luz el 20 de diciembre que supuso una antesala de las Campanadas de Fin de Año que se retransmitieron desde la localidad y presentaron en directo Jesús Vázquez y Paz Padilla.

Ahora, Fuente del Maestre, tiene la oportunidad de vivir el ambiente navideño que se ha quedado impregnado en Las Villuercas y que cada diciembre llena de magia las calles de Guadalupe.

Las votaciones pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/pueblo/fuente-del-maestre/.