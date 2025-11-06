Alumbrado navideño
Fuente del Maestre quiere iluminarse como Guadalupe estas navidades
La localidad pacense es una de las 17 españolas que optan al premio 'Juntos brillamos más' que concede la marca de bombones Ferrero Rocher
Fue hace ocho años cuando Guadalupe se convirtió en el pueblo más bello de España en navidades. La Puebla, un lugar ya de por sí de peregrinación en Extremadura, desbancaba al municipio pontevedrés de Combarro y se hacía con el galardón 'Luce tu pueblo' que concede la firma de bombones Ferrero Rocher, una iluminación especial navideña que este año quiere conseguir Fuente del Maestre, en Badajoz.
La localidad pacense es una de las 17 españolas que concursa en la actual edición de 'Juntos brillamos más'. Las votaciones ya están abiertas en la página web de Ferrero Rocher y hacerlo es muy sencillo: solo hay que registrase con nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono para poder enviar el voto.
La web del concurso destaca del municipio extremeño su riqueza arqueológica y monumental, así como sus blancas y "hermosas" calles. Un enclave testigo de la huella que han dejado las culturas romana, mudéjar o renacentista. "Una belleza serena rodeada de olivares".
Fuente del Maestre, en la comarca de Zafra-Río Bodión y con una población de más de 6.500 habitantes, se enfrenta en este reto a localidades tan pintorescas como A Guarda, en Galicia, San Vicente de la Barquera, en Cantabria, Cudillero, en Asturias, o Consuegra, en Toledo. Pueblos, todos ellos, con un encanto único que quieren explotar más si cabe haciéndose con el alumbrado navideño de Ferrero Rocher.
En las navidades de 2017, en Guadalupe se encendieron 50.000 bombillas, 2.100 metros de cortina de guirnalda y un gran árbol navideño de ocho metros de altura cubierto por 960 metros de luz. Todo un atractivo que abarrotó de visitantes su icónica Plaza de Santa María y sus callejuelas.
Campanadas
Pero Guadalupe no se quedó en la iluminación especial de 2017. Dos años después, coincidiendo con el 30 aniversario de la firma de chocolates, el municipio protagonizaba una gran fiesta de la luz el 20 de diciembre que supuso una antesala de las Campanadas de Fin de Año que se retransmitieron desde la localidad y presentaron en directo Jesús Vázquez y Paz Padilla.
Ahora, Fuente del Maestre, tiene la oportunidad de vivir el ambiente navideño que se ha quedado impregnado en Las Villuercas y que cada diciembre llena de magia las calles de Guadalupe.
Las votaciones pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/pueblo/fuente-del-maestre/.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús