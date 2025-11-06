Juzgan en Badajoz a una acusada de desviar la nómina de una trabajadora a su cuenta

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga este jueves a una mujer acusada de cooperar con un grupo de timadores desconocidos para desviar a su cuenta bancaria la nómina de 1.935,96 euros de una trabajadora de una empresa pacense.

La fiscalía le atribuye un delito de estafa informática, en el que habría participado como cooperadora necesaria, en concurso medial con otro de blanqueo de capitales y solicita que sea condenada a 1 año y medio de cárcel por el primero y a 2 años de prisión y al pago de una multa de 5.000 euros por el segundo.

Los presuntos hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando desde una cuenta de la República Africana de Benín y desde un teléfono de personas no identificadas, simularon ser la empleada perjudicada y lograron desviar los 1935,96 euros de su nómina mensual a una cuenta bancaria de la que era titular la acusada. Según el ministerio público, esta última, también con «ánimo de enriquecimiento ilícito», siguiendo las instrucciones recibidas por personas desconocidas, cooperó facilitando sus datos personales y bancarios para que este dinero acabara en su cuenta, en la que en ese momento tenía un saldo de 2,69 euros.

El sueldo de la trabajadora le llegó mediante una transferencia «fraudulenta» y la procesada , según el relato del ministerio público, realizó el mismo día de su recepción reintegros "ilícitos" en cajeros automáticos (de 100 y 700 euros y de otras pequeñas cantidades), así como una trasferencia de otros 900, hasta disponer de la totalidad de la nómina, dejando su saldo bancario en 6,45 euros.

"Desconocimiento absoluto"

Por su parte, la defensa, en manos de Teresa Cabezas de Herrera, niegas las acusaciones que pesan sobre su representada, que, según señala, tenía un «desconocimiento absoluto» del origen ilícito de los fondos.

En este sentido, explica que su clienta, sin antecedentes penales, también se siente «estafada», pues lo que ella creyó haber recibido era un préstamo que le habían ofrecido a través de un mensaje de Whatsapp, que le había llegado de una empresa supuestamente dedicada a este tipo de créditos rápidos, y que decidió contratar.

«Ella también se siente víctima y en todo momento ha manifestado su voluntad de reparar el daño causado de forma involuntaria, ya que no se planteó nunca que el dinero que ingresaron en su cuenta era de otra persona a la que vaciaron su nómina por medio de otra estafa», añade la letrada, que solicita la absolución de su representada.