Programa de Mayores Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur

Mayores de Monesterio conocen el patrimonio de Jerez de los Caballeros a iniciativa de Cruz Roja

Realizaron una visita guiada por los enclaves más emblemáticos de la localidad

La organización montará stand en la Feria Intercomarcal del Comercio que se celebra del 7 al 9 de noviembre en Azuaga

Mayores de Monesterio en la ciudad de Jerez de los Caballeros

Mayores de Monesterio en la ciudad de Jerez de los Caballeros / cedida

Rafael Molina

Monesterio

 En el marco de la Red Social de Cruz Roja, para personas mayores, la institución, a través de su asamblea comarcal Tentudía-Campiña Sur, ha realizado una actividad para la convivencia y el conocimiento del patrimonio de la región, mediante la organización de un viaje cultural a la localidad de Jerez de los Caballeros.

 A través de este proyecto, cuya última finalidad es la de “prevenir la soledad no deseada”, el pasado martes, día 4 de noviembre, un grupo de personas mayores de Monesterio, acudió hasta el municipio jerezano, donde, a través de una visita guiada, conocieron el rico patrimonio de esta localidad, que, recientemente ha entrado a formar parte de la red de Los Pueblos más Bonitos de España.

 Según narra el responsable del programa comarcal de mayores, Manuel Parra, la experiencia, ha resultado “muy enriquecedora”. Pese a la cercanía entre Monesterio y Jerez de los Caballeros, la mayoría de los usuarios monesterienses, “no habían viajado nunca hasta Jerez”. Parra, “agradece” la disposición del ayuntamiento jerezano que, puso a disposición del grupo un servicio de guía, totalmente gratis.

 Tras la visita por los principales enclaves patrimoniales de la ciudad, el grupo dispuso de tiempo libre, antes de un almuerzo compartido. El balance, “no puede ser más positivo”, indica el coordinador de esta actividad. Al final, “cumplimos con el objetivo principal de este proyecto, ideado para combatir la soledad no deseada y el aislamiento de nuestros mayores”.

 Estas actividades, puntualiza Manuel Parra, son “totalmente gratuitas para nuestros usuarios”. La financiación corre por cuenta de la institución, a través de la subvención correspondiente al programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

En la Feria del Comercio

 La próxima actividad llevará al voluntariado de Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur, hasta la localidad de Azuaga, donde, entre los días 7 al 9 de noviembre, se celebrará una nueva edición de su Feria Intercomarcal de Comercio.

 La institución instalará un stand en el que se ofrecerán diferentes talleres, destinados a promover actividades saludables entre quienes visiten la feria.

