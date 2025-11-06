'Método del Gigoló': Detenido en Badajoz un hombre que seducía a mujeres y les robaba joyas y dinero

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almendralejo a un hombre de 48 años que llevaba más de cinco años en busca y captura a nivel nacional. El arrestado, con seis reclamaciones judiciales en vigor —dos de ellas para ingreso en prisión—, seducía a mujeres en redes sociales para después estafarlas y sustraerles dinero, joyas y tarjetas bancarias.

La investigación, bautizada como 'Operación Cupido', comenzó el pasado mes de octubre, cuando una mujer denunció en la Comisaría de Badajoz que un hombre al que había conocido en internet le había robado 600 euros en efectivo y varias tarjetas con las que posteriormente se realizaron cargos y extracciones de efectivo. La denunciante explicó que, tras varias conversaciones por redes y entablar una amistad, había accedido a citarse con él en su domicilio, momento que el supuesto “gigoló” aprovechó para cometer el robo.

El Grupo de Delitos Patrimoniales de la Policía Judicial asumió el caso y logró identificar al sospechoso, que operaba con distintos nombres e identidades falsas en redes sociales y páginas de contactos. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que acumulaba numerosas reclamaciones judiciales y antecedentes por hechos similares en distintas provincias del país.

Con la información recopilada, se puso en marcha un dispositivo de vigilancia centrado en el control de su actividad en redes, que permitió anticipar uno de sus próximos encuentros en la localidad de Almendralejo. Los investigadores de Badajoz se desplazaron rápidamente al lugar de encuentro, teniendo que tomar extremas precauciones para no ser detectados, ya que el investigado efectuaba exhaustivas vigilancias previas, sabiendo su situación de reclamado judicial.

Los agentes desplazados al lugar detectaron al sospechoso el pasado 4 de noviembre sentado en una cafetería frente al punto de cita y, tras confirmar su identidad, procedieron a su detención inmediata. En el momento del arresto, portaba 2.000 euros en efectivo y varias joyas de oro.

Seducción y engaño

Según ha informado la Policía Nacional, el detenido empleaba el conocido “método del gigoló”, consistente en la seducción y engaño de mujeres, generalmente mayores que él, a través de perfiles falsos en redes sociales. Una vez ganada su confianza, concertaba encuentros en sus domicilios y aprovechaba para sustraer dinero, joyas o tarjetas bancarias.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial en Almendralejo, que decretó su ingreso en prisión