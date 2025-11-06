Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán (Badajoz)

Los primeros indicios apuntan a que no han intervenido terceras personas en la caída

El hotel Zurbarán, esta mañana.

El hotel Zurbarán, esta mañana. / S. GARCIA

Irene Rangel

Badajoz

Un hombre ha fallecido esta mañana al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán.

Los hechos han sucedido minutos antes de las 8.30 horas. Según ha podido saber este diario, el varón se ha precipitado desde la ventana de una habitación del complejo hotelero.

Ha sido otro cliente el que ha dado la voz de alarma.

La calle, cortada

Según indican las autoridades, los primeros indicios apuntan a que no han intervenido terceras personas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de Policía Nacional, así como efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Cuando han llegado, solo han podido certificar su muerte.

Hasta el levantamiento del cadáver, que se produjo tras la llegada de la autoridad judicial, la policía tuvo que cortar la calle. Esto formó pequeños atascos: los hechos coincidieron con horario de entrada a trabajos y cerca está el instituto Castelar.

Los usuarios del Centro de Salud de Monesterio podrán vacunarse de la gripe y el covid, por la tarde, en Llerena o Zafra

Importante operación contra el robo de cobre: hay 18 detenidos por 36 sustracciones valoradas en 1,7 millones de euros

La cooperativa agrícola de Monesterio recuerda la obligatoriedad del documento de trazabilidad de aceitunas

Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán de Badajoz

Mayores de Monesterio conocen el patrimonio de Jerez de los Caballeros a iniciativa de Cruz Roja

Ana Suárez, madre de un niño con enfermedad rara: "Solo pido a la sociedad comprensión y que lo hagan feliz"

Juzgan en Badajoz a una acusada de desviar la nómina de una trabajadora a su cuenta

Se cumplen 28 años de la riada: "Necesitamos pasar página"

