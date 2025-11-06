Suceso
Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán (Badajoz)
Los primeros indicios apuntan a que no han intervenido terceras personas en la caída
Un hombre ha fallecido esta mañana al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán.
Los hechos han sucedido minutos antes de las 8.30 horas. Según ha podido saber este diario, el varón se ha precipitado desde la ventana de una habitación del complejo hotelero.
Ha sido otro cliente el que ha dado la voz de alarma.
La calle, cortada
Según indican las autoridades, los primeros indicios apuntan a que no han intervenido terceras personas.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de Policía Nacional, así como efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Cuando han llegado, solo han podido certificar su muerte.
Hasta el levantamiento del cadáver, que se produjo tras la llegada de la autoridad judicial, la policía tuvo que cortar la calle. Esto formó pequeños atascos: los hechos coincidieron con horario de entrada a trabajos y cerca está el instituto Castelar.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús