Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán (Badajoz)

Un hombre ha fallecido esta mañana al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán.

Los hechos han sucedido minutos antes de las 8.30 horas. Según ha podido saber este diario, el varón se ha precipitado desde la ventana de una habitación del complejo hotelero.

Ha sido otro cliente el que ha dado la voz de alarma.

La calle, cortada

Según indican las autoridades, los primeros indicios apuntan a que no han intervenido terceras personas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de Policía Nacional, así como efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Cuando han llegado, solo han podido certificar su muerte.

Hasta el levantamiento del cadáver, que se produjo tras la llegada de la autoridad judicial, la policía tuvo que cortar la calle. Esto formó pequeños atascos: los hechos coincidieron con horario de entrada a trabajos y cerca está el instituto Castelar.