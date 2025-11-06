Preocupación en los vecinos de Almendralejo por la repetición de las inundaciones

La nueva tromba de agua registrada este miércoles 5 de noviembre volvió a provocar inundaciones y daños en numerosos puntos de Almendralejo, reabriendo el debate sobre la necesidad de soluciones definitivas ante un problema que se repite con frecuencia y que no ha encontrado una respuesta estructural desde las graves inundaciones de septiembre de 2021.

Entre las 14.15 y las 14.45 horas cayeron más de 30 litros por metro cuadrado en un intervalo de apenas treinta minutos. Esta precipitación intensa y concentrada provocó que la red de alcantarillado se viera desbordada en zonas muy concretas, especialmente aquellas situadas sobre los antiguos cauces naturales de arroyos, que vuelven a manifestarse cuando se registran fenómenos de lluvia torrencial.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, explicó que la intensidad fue «exageradamente alta para tan poco tiempo», lo que ocasionó inundaciones en vías públicas y garajes, además de filtraciones y acumulaciones de agua en locales comerciales, comunidades de vecinos y edificios. Ramírez señaló que los efectos se concentraron especialmente en los entornos vinculados a los cauces históricos de los arroyos Cagancha, Las Picadas y Charnecal, que atraviesan de forma soterrada el casco urbano.

Entre las zonas más afectadas se encontraron las calles Vistahermosa, Pizarro, Carmen Flores, Avenida de Arrúa, Avenida de Goya, Carretera de Santa Marta, Avenida de la Paz, Plaza de Extremadura y carretera de Badajoz, así como diversas zonas del centro urbano. También se registraron problemas en áreas elevadas como Rafael Alberti o el estadio Francisco de la Hera.

Ramírez insistió en que, pese al correcto funcionamiento general de la red, ningún sistema urbano está preparado para absorber un volumen tan elevado de agua en tan poco tiempo. La fuerte acumulación provocó que en algunos puntos el agua aflorara por sanitarios y registros, y que varias tapas de alcantarilla se levantaran por la presión.

Sin embargo, la tromba ha reavivado las críticas de vecinos y comerciantes afectados, muchos de los cuales señalan que la falta de limpieza constante de imbornales y la escasa intervención en cauces urbanos agravan los efectos de estas lluvias cuando se producen.

En este sentido, el Partido Popular de Almendralejo emitió un comunicado denunciando la «falta de previsión, mantenimiento y limpieza por parte del equipo de gobierno». La formación recordó que en noviembre de 2021, tras unas inundaciones consideradas entonces de carácter excepcional, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) se comprometió a elaborar un estudio técnico para evaluar las causas y proponer soluciones definitivas para el riesgo de inundaciones en zonas urbanas de Almendralejo. Este compromiso fue anunciado tras una reunión entre el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, y el alcalde, acompañados por responsables técnicos.

El PP afirma que, cuatro años después, «el estudio no se ha hecho público y no se han ejecutado obras estructurales, mientras las inundaciones se repiten».

Los vecinos más afectados comparten esta sensación de reiteración sin solución. Muchos recuerdan el episodio del 24 de septiembre de 2021, cuando varias calles quedaron convertidas en auténticos ríos y se produjeron cuantiosos daños en viviendas, negocios y naves industriales. Desde entonces, señalan, «cada vez que llueve fuerte, volvemos a vivir la misma situación». Es un problema de hace décadas que está demandando una solución inmediata.