Suceso
Un trabajador del nuevo hospital Don Benito-Villanueva resulta intoxicado por monóxido de carbono
El afectado fue atendido por los servicios sanitarios y se encuentra en estado menos grave
Samuel Sánchez
Don Benito
Un trabajador de 53 años del nuevo hospital Don Benito-Villanueva resultó intoxicado por monóxido de carbono en la tarde del miércoles, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.
El aviso se recibió a las 19:48 horas desde las instalaciones del propio hospital, situadas en la avenida Vegas Altas, número 133. Hasta el lugar se desplazaron los equipos del Servicio Extremeño de Salud con una unidad medicalizada (UME 3-1).
El afectado fue atendido por los servicios sanitarios y se encuentra en estado menos grave, permaneciendo en el mismo hospital donde sufrió la intoxicación.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del incidente.
