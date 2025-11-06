Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un trabajador del nuevo hospital Don Benito-Villanueva resulta intoxicado por monóxido de carbono

El afectado fue atendido por los servicios sanitarios y se encuentra en estado menos grave

Consultas externas del nuevo hospital Don Benito.

Consultas externas del nuevo hospital Don Benito. / Samuel Sánchez

Samuel Sánchez

Don Benito

Un trabajador de 53 años del nuevo hospital Don Benito-Villanueva resultó intoxicado por monóxido de carbono en la tarde del miércoles, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

El aviso se recibió a las 19:48 horas desde las instalaciones del propio hospital, situadas en la avenida Vegas Altas, número 133. Hasta el lugar se desplazaron los equipos del Servicio Extremeño de Salud con una unidad medicalizada (UME 3-1).

El afectado fue atendido por los servicios sanitarios y se encuentra en estado menos grave, permaneciendo en el mismo hospital donde sufrió la intoxicación.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del incidente.

Un trabajador del nuevo hospital Don Benito-Villanueva resulta intoxicado por monóxido de carbono

'Método del Gigoló': Detenido en Badajoz un hombre que seducía a mujeres y les robaba joyas y dinero

La cooperativa agrícola de Monesterio recuerda la obligatoriedad del documento de trazabilidad de aceitunas

Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán de Badajoz

Mayores de Monesterio conocen el patrimonio de Jerez de los Caballeros a iniciativa de Cruz Roja
