Los usuarios del Centro de Salud de Monesterio podrán vacunarse de la gripe y el covid, por la tarde, en Llerena o Zafra

Según se informa desde la dirección del Centro de Salud de Monesterio, los días 10 y 13 de noviembre, (lunes y jueves de la próxima semana), los usuarios, que por alguna circunstancia no hayan podido vacunarse de la gripe o el covid, en los horarios habituales, en su Centro de Salud o consultorio, podrán hacerlo, en horario de tarde, en los Centros de Salud de Llerena y Zafra. No es necesaria la cita previa. Los usuarios, incluidos en esta campaña, podrán recibir sus vacunas, en horario de 16:30 a 19:30 horas.

Esta medida se desarrollará en 13 localidades de las 8 Áreas de Salud de Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud, explica que, además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe, los niños de entre 6 meses y 5 años. Los menores, entre los 2 y 5 años, recibirán una vacunación intranasal.

Inmunización

El motivo de esta ampliación de horarios se hace con el objetivo de favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización. Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde, deberán acudir provistas de su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

En cuanto a quienes recibieron su última dosis de covid-19 o pasaron la enfermedad, deberán respetar un intervalo mínimo de 3 meses antes de recibir una nueva dosis.