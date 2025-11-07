Detenidos dos hombres en Badajoz por intentar atropellar a varios agentes de policía

Agentes de Policía Nacional de Badajoz han procedido a la detención de dos personas por su presunta autoría de un delito de robo con fuerza, atentado contra agente de la autoridad, conducción temeraria y homicidio en grado de tentativa.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado 3 de noviembre, cuando los agentes fueron alertados de la presencia de varios individuos, a bordo de un vehículo de color negro, que estaban intentando sustraer un coche en la barriada de Las Vaguadas, no consiguiéndolo por la actuación del propietario.

Con las características aportadas, los agentes les interceptaron en la glorieta de Las Grullas, momento en que, explica Policía Nacional, tomando las debidas precauciones indican a los ocupantes que salgan del vehículo. En ese instante, uno de ellos "incita al conductor a que atropelle a los agentes", acelerando éste bruscamente en dirección a los policías, teniendo que saltar a los lados ara esquivar la embestida y continuando con la persecución.

La persecución finalizó en la barriada del Tulio, donde aprovechando la oscuridad del camino, los delincuentes abandonaron el vehículo, consiguiendo detener a uno de ellos.

Posteriormente, los agentes de Policía Judicial que continúan con la investigación, han procedido a la detención del conductor y a la identificación de los otros dos ocupantes del vehículo.

Los detenidos son dos hombres de 19 y 31 años de edad, con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.