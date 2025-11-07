La fiscalía mantiene los 7 años de cárcel para los dos primos acusados de violar a una amiga en Badajoz

Visto para sentencia. Así quedó este viernes en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra dos primos acusados de violar a una amiga en el domicilio de uno de ellos en marzo de 2021.

La fiscalía mantiene su petición de que sean condenados a 7 años de prisión cada uno de ellos por un delito de abuso sexual (se aplica el Código Penal anterior a la ley del ‘solo sí es sí’), pena que la defensa, ejercida por Francisco José Ruiz, eleva a 9 años de cárcel. Por su parte, las defensas, en manos de Fernando Cumbres y Raúl Montaño, reclaman su absolución.

El juicio, que se ha celebrado a puerta cerrada, ha sufrido dos aplazamientos. El primero en junio de este año y el segundo, el pasado 16 de octubre por problemas técnicos, que impidieron que compareciera una amiga de la denunciante. Ayer finalmente declaró esta última testigo y las partes expusieron sus informes finales, sin cambios con respecto a los provisionales.

En este sentido, la acusación particular entiende que, tras la práctica de la prueba durante el juicio, ha quedado «suficientemente acreditado» que los dos acusados han cometido los delitos que se le atribuyen y que lo hicieron cuando su representada estaba ebria. «Eso no es un hecho controvertido, porque todos los testigos lo corroboran».

Además de la pena de prisión, la fiscalía solicita que los procesados indemnicen por daño moral a la mujer con 15.000 euros, que su abogado incrementa hasta los 20.000. «Ha sufrido daño psicológico por los abusos sexuales sufridos ese día, ha estado sometida a tratamiento durante un buen tiempo y, como declararon los forenses, presentaba signos compatibles con haber sido víctima de delitos de esta naturaleza», expuso Ruiz.

Además, según el abogado, lo sucedido la obligó a cambiar su residencia fuera de Badajoz, donde solo ha vuelto puntualmente a visitar a sus familiares.

Las defensas, sin embargo, sostienen que los acusados mantuvieron relaciones con la mujer, pero en todo momento con su consentimiento. «Entendemos que el relato de la denunciante no es compatible con los hechos por el mero sentido común», manifestó Fernando Cumbres. «Los informes forenses son concluyentes: no existe ningún tipo de lesión física ni tampoco en las zonas sexuales y la ropa estaba intacta, lo que unido al testimonio de las personas que estaban presentes, invitan a pensar que todo fue consentido», insistió el abogado.

También Montaño hizo hincapié en que durante el juicio ha quedado acreditado que existió acto sexual, pero no se ha probado «sin género de dudas» que haya falta de consentimiento. «¿Se puede condenar exclusivamente por lo que ha manifestado la víctima? Entendemos que no, porque las pruebas periféricas no respaldan su relato y, por eso, creemos que deben resultar absueltos», argumentó.

Los hechos juzgados

Los presuntos hechos sucedieron en marzo de 2021, cuando tras salir de fiesta con más amigos, los tres se quedaron a solas en la vivienda. Según el relato de las acusaciones pública y particular, después consumir alcohol en distintos domicilios, llegaron a casa de uno de los acusados que, «aprovechando» que la mujer estaba bebida, tras desnudarla de cintura para abajo y con el objetivo «satisfacer su ánimo libidinoso», la penetró. Ella se despertó y él, al ver que había recuperado la consciencia, se detuvo y abandonó la habitación.

En ese momento, según las acusaciones, el segundo procesado, «aprovechando el estado de estupefacción» en el que se encontraba la perjudicada, que le impedía mostrar oposición, y también «con el mismo ánimo libidinoso», la agarró por los brazos, comenzó a tocarle los pechos y la violó.

La mujer abandonó después el domicilio y, tras relatar lo sucedido a una amiga, a su hermana y a su madre, presentó una denuncia ante la Policía Nacional.