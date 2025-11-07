Gragera sobre el recurso contra la tasa de basura en Badajoz: "Hemos hecho la mejor ordenanza posible con una mala ley"

La campaña impulsada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, la organización de consumidores Facua y la Plataforma de los Núcleos Urbanos Secundarios para recurrir la nueva tasa de basura en Badajoz, ya tiene contestación por parte de su alcalde, el popular Ignacio Gragera, que cuestiona que esta "revuelta" parta de quien fuese candidato el PSOE, se sorprende de que esta reacción surja precisamente en el municipio done esta tasa ha tardado más en aplicarse e insiste en culpar al Gobierno central.

Gragera ha comenzado recociendo que esta campaña "es perfectamente lícita". Pero ha insistido en sus argumentos, para volver a señalar que la decisión de establecer esta tasa no es del Ayuntamiento de Badajoz, ni de ninguno de los ayuntamientos de España, que también la han impuesto. En concreto, ha señalado que esta campaña está impulsada por algunas personas (no lo ha mencionado, pero se refiere al presidente de la federación nacional, Anselmo Solana, del PSOE) que "impulsaron" esta tasa, porque fue aprobada por el Gobierno central, de coalición, formado por Sumar y el PSOE.

Ha apuntado de nuevo el alcalde que Badajoz ha sido la ciudad que más tarde ha empezado a pagar esta tasa en toda Extremadura, pues el ayuntamiento ha apurado los plazos, hasta abril de 2025, cuando se podría haber hecho desde 2022. "Lo hemos hecho el último día del plazo legal que nos forzaba el Gobierno de España a hacerlo", ha reiterado.

Comparación con otras tasas

También ha defendido que la tasa de Badajoz es la única que contempla una parte fija y otra variable, en función de los metros cuadrados. La pregunta que se hace es si quienes promueven esta campaña han comparado lo que ocurre en Badajoz con otros municipios de la región. "Cualquier vecino de Badajoz pensará que esto es una barbaridad, pero no lo es, esto es lo que todos los pueblos de Extremadura han estado pagando y viviendo durante muchos años". Así, Gragera señala que si se comparan las distintas tasas, tanto provinciales como municipales, son fijas, independientemente de los metros y, sin embargo, no ha habido recursos.

"Yo entiendo el malestar y lo comparto, lo he dicho muchas veces, no quería imponer esta tasa de basura, de hecho no la impongo yo, me obligan a imponerla desde el Gobierno de España y lo que pido a la gente es comprensión y el profundo y absoluto respeto a que cada cual ejerza sus derechos como considere, porque por eso son derechos". Insiste en que, como alcalde, "no puedo obligar a nadie ni decirle que no ejerza esos derechos". A partir de ahí, ha expresado que desea que "se resuelva de la mejor manera posible", entendiendo, de todos modos, "que nosotros hemos hecho la mejor ordenanza posible, con los mimbres que nos ha dado el Gobierno de España". En este sentido, ha recalcado que el ayuntamiento seguirá adelante porque "tenemos la obligación de hacerlo".

Es el criterio lo que cuestionan estos colectivos que impulsan la campaña mencionada, que proponen que se calcule en función de las personas empadronadas. Sobre la posibilidad de cambiarlo, Gragera ha explicado que comparativamente en Extremadura no hay ninguna tasa de basura que contemple ningún otro criterio y, aun así, "solo se habla de la de Badajoz". "Son criterios fijos por vivienda y por uso, hay otros lugares en los que paga lo mismo una vivienda de 35 metros cuadrados que de 500, en Badajoz, no". En su opinión, el criterio de superficie "estadísticamente es el más acertado, o nosotros creemos que es el más acertado, porque a más metros más personas". Puede que no se cumpla siempre, reconoce, "obviamente". Pero "es el único criterio estable en el que nosotros nos podemos apoyar, porque se habla de los empadronamientos y son móviles, el padrón a 1 de enero no tiene por qué ser el padrón a 1 de junio , por tanto,o ya estaríamos desvirtuando la tasa".

"De todas y cada una de las opciones entendimos que la que más se ajustaba a la verdad estadística era esta", insiste. El alcalde apunta que hay más criterios y más fórmulas, "pero aquí no es una cuestión de cargar o no a los vecinos con más o menos dinero, es que nosotros tenemos la obligación de imponer la totalidad del coste del servicio, es decir, el ayuntamiento no va a recaudar más o menos, tiene que recaudar el dinero que cueste el servicio y repartir". El coste incluye la recogida, transporte y tratamiento, Y lo hacen de la manera "que a nuestro juicio sea la más justa posible".

"El único sitio donde no se estaba pagando la tasa es el que más problemas está teniendo"

Aunque insiste, de nuevo, en que se oponen a esta tasa, "impuesta" por el Gobierno de España y porque "la ley es una mala ley, que iba a provocar problemas desde el principio, pero curiosamente, el único sitio donde no se estaba pagando la tasa es el que más problemas está teniendo". No le sorprende, de todas formas, "porque a nadie le gusta que le cobren por algo que de manera natural se había ido asumiendo por parte del erario municipal".

Otra "falsedad"

Apunta, por otro lado, una "falsedad más", que se repite constantemente, que la tasa de basura ya estaba contemplada en el IBI. "No es cierto, lo que se incluyó en el IBI en 1991 fue la tasa por recogida y solo por recogida, esta ley es mucho más amplia y obliga a muchas más cosas, por tanto, el coste del servicio es mucho mayor". Además, el IBI bajó y cualquier inclusión que se hiciese está "absolutamente compensada y absolutamente amortizada". Según el alcalde, esta información "se oculta" constantemente a la ciudadanía por parte de quien ofrece datos "sesgados".

Sea como sea, el alcalde dice que la posibilidad de reclamar la tasa existe, el ayuntamiento contestará los recursos de reposición que reciba, "pero esta obligación que nos impone el Gobierno socialista y este intento de revuelta de algunos vecinos está impulsada por alguien que ha sido candidato a la secretaría local del PSOE hace unos meses, que cada cual saque sus propias conclusiones y entienda que nosotros hemos intentado hacer la mejor ordenanza posible dentro de una mala ley".