Suceso
Aparece muerta una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
Fueron sus familiares los que llamaron a los servicios de emergencias. Los hechos no presentan indicios de criminalidad
El cuerpo de una mujer ha sido encontrado en la piscina de su casa en Badajoz.
Alrededor de las 22.30 horas de ayer, viernes, los familiares de la fallecida encontraban a la mujer en la piscina, llamando ellos mismos a los servicios de emergencias.
Hasta el domicilio, en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego, se trasladaron Policía Nacional, Local y unidades del SES.
Según confirma Policía Nacional, no se presentan indicios de criminalidad ni la intervención de terceras personas.
