El castillo de Alburquerque quiere pasar de "gigante dormido" a marca cultural referente

La Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque, de la que forman parte la periodista Isabel Gemio o el escritor Luis Landero, se ha presentado en sociedad este sábado con la pretensión de que el castillo deje de ser "un gigante dormido" y se convierta en una marca cultural de referencia.

Al evento, celebrado en la Iglesia de Santa María la Mayor del Castillo, han asistido numerosas autoridades regionales y destacadas personalidades del ámbito cultural, social y militar, que han querido sumarse al lanzamiento de la entidad.

Impulsada por la periodista alburquerqueña Isabel Gemio, junto al empresario Víctor Madera y el escritor Luis Landero, pretende, de la mano del ayuntamiento y de un grupo de vecinos entusiastas de la idea, impulsar la proyección turística y cultural del monumento, con una visión ambiciosa: convertir el Castillo de Luna en una marca cultural de referencia. Buscan que este emblema del patrimonio extremeño sea capaz de proyectar tanto al municipio como a Extremadura como escenarios de acontecimientos culturales y turísticos de primer nivel en el panorama nacional.

Los objetivos de la entidad incluyen la creación de una programación cultural estable, la colaboración interinstitucional y la captación de recursos para la restauración y mantenimiento del monumento.

En el turno de intervenciones se ha destacado la importancia de este paso para la recuperación, promoción y puesta en valor del Castillo.

Unas obras de 400.000 euros

La constitución de la Asociación llega en un momento crucial, ya que el castillo está a punto de recibir unas necesarias obras de restauración, con un importe de 400.000 euros, por parte de la Junta de Extremadura, titular de la fortaleza.

El alcalde de la localidad, Manuel Luis Gutiérrez Regalado, ha subrayado la importancia de esta entidad que propone presida la propia Gemio, quien ha recalcado que es hora de un renacimiento de este castillo del que se ha vivido a espaldas, abandonado.

Para Luis Landero, al hablar de Alburquerque hay que hablar del castillo, "un emblema muy reconocible, un símbolo que hay que cuidar y descubrir"; mientras que Víctor Madera ha apostado por comenzar a trabajar en los muchos proyectos que aquí se pueden desarrollar.

El escritor Javier Sierra ha dicho que este castillo tiene mucho potencial y ha propuesto crear una red de castillos españoles que lleven en su nombre la palabra Luna, refiriéndose además a la ciudad de Albuquerque, de Estados Unidos.

Maruchi León, Inma Chacón o Jesús Sánchez Adalid son otras de las personas que han asistido a este evento en el que han tomado la palabra la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y el diputado provincial de Cultura, Ricardo Cabezas.

Ambos han trasladado el apoyo y compromiso con el proyecto de sus respectivas instituciones.

La Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque nace para revertir el desaprovechamiento del potencial patrimonial y turístico del Castillo de Luna, su monumento más emblemático, que ha permanecido sin explotación estable y sin contenido cultural continuado.

Se busca convertirlo en un auténtico motor cultural, turístico y económico mediante su conservación y accesibilidad; el diseño de una programación cultural estable y de calidad durante todo el año; la promoción de su imagen en las principales ferias de turismo; e impulsar un modelo turístico sostenible con visitas guiadas e integración de productos locales de kilómetro cero.

Garantizar su sostenibilidad económica buscando financiación pública, participar en mecenazgos y proyectos transfronterizos; recuperar la visión histórica de su uso cultural y social para congresos y eventos; fomentar el orgullo ciudadano y la implicación de la comunidad para reforzar el vínculo emocional con la fortaleza, son otros de los objetivos de la asociación.

Esta persigue igualmente establecer redes de colaboración con otras entidades patrimoniales, incluyendo la colaboración internacional con Portugal, y musealizar sus interiores para recrear ambientes históricos.