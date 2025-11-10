Alumnos de Artes y oficios de Badajoz temen que el inicio del curso se demore a enero

Los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz se han concentrado de nuevo hoy en la Plaza de España para reclamar la apertura inmediata del centro, cerrado desde hace un año y medio. Aseguran vivir una situación “insostenible” y denuncian retrasos continuados y procesos de licitación aún pendientes que impiden el inicio de las clases.

Los estudiantes han explicado que existen contratos de suministro cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el 19 de noviembre, lo que augura un retraso adicional para la apertura. “Y rezando para que no haya ninguna desierta”, señalan. "Cualquier contratiempo obligaría a reiniciar el procedimiento y puede suponer dos meses más de demora".

El colectivo asume que, con este calendario, la vuelta a las aulas podría irse “perfectamente a enero”. “El día 20 ya se sabrá si hay ofertas y si aparece algún recurso… otra vez parón”, indica Francisco Carrallo, presidente de la asociación de alumnos.

“No queremos ser arma arrojadiza”

Carrallo lamenta que la situación haya derivado incluso en reproches políticos, como la petición de dimisión del concejal de Cultura realizada este mismo lunes por el Partido Socialista. “Lo que nos sabe mal es que nos utilicen como arma arrojadiza entre un bando y otro. En ese juego no vamos a entrar. Solo queremos que se abra la escuela de una santa vez”, afirma.

Los estudiantes denuncian haber sido informados de que las clases comenzarían en octubre, cuando comprobaban que incluso algunas licitaciones se estaban publicando ese mismo mes. “¿Cómo nos van a decir que empezamos en octubre cuando acaban de sacar la licitación?”, se pregunta Carrallo, que no duda en afirmar que se han sentido “engañados desde el minuto uno”.

La ilusión interrumpida

Una alumna del área de joyería, explica que el cierre le ha interrumpido la formación. “Tendría que estar en tercero. Aprobé primero y ahí me quedé. Empecé con mucha ilusión. Ha sido una pena que todo se paralice”. Recuerda que fueron desalojados del antiguo edificio a finales de mayo del año pasado con la idea de retomar en octubre, pero “llevamos ya 17 meses sin venir”.

Rafael Parra, otro de los alumnos, señala que aunque entienden que pueden existir problemas técnicos o de obra, no aceptan “una falta de gestión”. “Lo que no estamos dispuestos a asumir es una falta de respeto. Estuvimos todo un año parados confiando en empezar en octubre y la callada por respuesta. Silencio absoluto”. También critica que la situación se utilice políticamente mientras los alumnos siguen sin clase.

“Badajoz no se merece esto”

Los estudiantes insisten en que una ciudad como Badajoz “no se merece una escuela cerrada durante un año y medio”. Reclaman coordinación, interés y soluciones urgentes. “Parece dejadez, no mala fe, pero muy poquito entusiasmo por abrir la escuela. El único entusiasmo que hay es el de los alumnos”, aseveran.

Con la posibilidad de que todo se retrase a 2026, los alumnos seguirán movilizándose hasta obtener una respuesta clara y una fecha definitiva para reanudar su formación.