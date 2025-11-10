Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con un programa de la Eurobec

Badajoz ahorrará 80.000 euros al año por colocar placas solares en instalaciones municipales

Están en Ifeba, La Granadilla, la piscina climatizada de San Roque y en el pabellón de Las Palmeras

Vídeo | 80.000 euros de ahorro por colocar placas solares en sedes municipales

Vídeo | 80.000 euros de ahorro por colocar placas solares en sedes municipales / Ayuntamiento de Badajoz

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ahorrará cada año 80.000 euros en electricidad gracias a las instalaciones fotovoltaicas colocadas en cuatro recintos municipales: Ifeba, el centro deportivo de La Granadilla, la piscina climatizada de San Roque y el polideportivo de Las Palmeras.

Estas actuaciones forman parte del programa Eurobec Energy, con 1,2 millones de inversión, de los que Europa pone el 80% y el resto son fondos municipales. A Badajoz le han correspondido 700.000 euros. Este proyecto permite que en tres recintos municipales se garantice el 100% del suministro eléctrico con instalaciones fotovoltaicas y, en el caso de Ifeba, el consumo se rebaja un 35%. La producción es de 968 MW, que permiten un ahorro anual de más de 80.000 euros, según ha explicado este lunes el alcalde, Ignacio Gragera, quien avanzó que van a pedir que las bajas que se han producido en las adjudicaciones se puedan reinvertir (casi 100.000 euros) ampliando la instalación de Ifeba o en otras sedes municipales.

Placas solares en Ifeba.

Placas solares en Ifeba. / Ayuntamiento de Badajoz

Además, el proyecto incluye una asesoría técnica en lo que queda de año y a lo largo de 2026, en la Soficina de Eurobec en Caya, dirigida a particulares y empresas que quieran saber los recursos en las distintas administraciones a su disposición para eficiencia y ahorro energético. Gragera ha visitado Ifeba con el presidente de la Cámara Municipal de Campomayor y de Eurobec, Luis Roshinha, junto a Nuno Mocinha, concejal de fondos europeos en la Cámara de Elvas y la concejala de Ifeba, Elena Salgado. Los tres municipios forman la eurociudad Eurobec.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Badajoz ahorrará 80.000 euros al año por colocar placas solares en instalaciones municipales

Badajoz ahorrará 80.000 euros al año por colocar placas solares en instalaciones municipales

Robo mayúsculo en una nave municipal de Badajoz: los ladrones fuerzan los accesos y se llevan herramientas y un furgón

Alumnos de Artes y oficios temen que el inicio del curso se demore a enero

Alumnos de Artes y oficios temen que el inicio del curso se demore a enero

La Escuela de Artes y Oficios no abrirá hasta que finalicen las licitaciones: algunas siguen abiertas hasta el día 19

La Escuela de Artes y Oficios no abrirá hasta que finalicen las licitaciones: algunas siguen abiertas hasta el día 19

Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad

Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad

La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026

La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026

Gragera sobre la Escuela de Artes y Oficios: "La diputación también es responsable del retraso, porque está en el consorcio"

Gragera sobre la Escuela de Artes y Oficios: "La diputación también es responsable del retraso, porque está en el consorcio"

El auditorio de la casa de la cultura de Monesterio estrena elevador y bucle magnético

El auditorio de la casa de la cultura de Monesterio estrena elevador y bucle magnético
Tracking Pixel Contents