Badajoz ahorrará 80.000 euros al año por colocar placas solares en instalaciones municipales

El Ayuntamiento de Badajoz ahorrará cada año 80.000 euros en electricidad gracias a las instalaciones fotovoltaicas colocadas en cuatro recintos municipales: Ifeba, el centro deportivo de La Granadilla, la piscina climatizada de San Roque y el polideportivo de Las Palmeras.

Estas actuaciones forman parte del programa Eurobec Energy, con 1,2 millones de inversión, de los que Europa pone el 80% y el resto son fondos municipales. A Badajoz le han correspondido 700.000 euros. Este proyecto permite que en tres recintos municipales se garantice el 100% del suministro eléctrico con instalaciones fotovoltaicas y, en el caso de Ifeba, el consumo se rebaja un 35%. La producción es de 968 MW, que permiten un ahorro anual de más de 80.000 euros, según ha explicado este lunes el alcalde, Ignacio Gragera, quien avanzó que van a pedir que las bajas que se han producido en las adjudicaciones se puedan reinvertir (casi 100.000 euros) ampliando la instalación de Ifeba o en otras sedes municipales.

Placas solares en Ifeba. / Ayuntamiento de Badajoz

Además, el proyecto incluye una asesoría técnica en lo que queda de año y a lo largo de 2026, en la Soficina de Eurobec en Caya, dirigida a particulares y empresas que quieran saber los recursos en las distintas administraciones a su disposición para eficiencia y ahorro energético. Gragera ha visitado Ifeba con el presidente de la Cámara Municipal de Campomayor y de Eurobec, Luis Roshinha, junto a Nuno Mocinha, concejal de fondos europeos en la Cámara de Elvas y la concejala de Ifeba, Elena Salgado. Los tres municipios forman la eurociudad Eurobec.