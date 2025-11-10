Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad

El aeropuerto de Badajoz se ha convertido, por unos días, en una pista alternativa de lujo. Varios jets privados procedentes de diferentes países de todo el mundo han aterrizado en la capital pacense debido a la falta de espacio en el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, que se encuentra colapsado por la llegada masiva de vuelos privados y chárter durante la celebración del Web Summit, el mayor congreso tecnológico de Europa.

El evento, que comienza este lunes y se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre, reúne a miles de asistentes y decenas de delegaciones gubernamentales. Entre sus participantes figuran nombres tan mediáticos como la extenista y empresaria Maria Sharapova, el director de Mercedes F1 Toto Wolff, el director de marketing de Meta, Alex Schultz, o el influencer Khaby Lame, junto a decenas de fundadores de start-ups, inversores y altos ejecutivos del sector tecnológico.

La cita ha crecido de forma exponencial en los últimos años, generando un impacto económico y logístico sin precedentes en la capital portuguesa. Las entradas, reflejo del nivel de exclusividad del encuentro, oscilan entre los 1.595 euros para asistentes generales y los 24.950 euros para los pases de categoría Presidente, destinados a directivos y grandes inversores.

El diario británico Financial Times ha confirmado que algunos de esos asistentes, en particular los que viajan en aviones de gran tamaño, han tenido que ser desviados a aeropuertos alternativos, en especial al de Badajoz.

Más de 35 millones de pasajeros anuales

La saturación en el aeropuerto luso no es una novedad. El Humberto Delgado supera ya los 35 millones de pasajeros anuales, muy por encima de su capacidad teórica de 26 millones, según datos oficiales del operador aeroportuario portugués. De media, gestiona entre 370 y 400 vuelos diarios, lo que lo sitúa entre los aeropuertos más congestionados del suroeste europeo.

Aunque la mayoría de los desvíos afectan a vuelos privados, el incremento de operaciones durante el Web Summit ha generado también retrasos y ajustes en vuelos comerciales regulares, según fuentes del sector. La situación ha reavivado en el país vecino el debate sobre la necesidad del nuevo aeropuerto de Lisboa, ya anunciado y cuya apertura estaría prevista para 2034, con una inversión estimada de 7.000 millones de euros.

Mientras tanto, Badajoz ha acogido discretamente a una parte de la élite tecnológica mundial. Los empresarios y las distintas personalidades que acuden al evento, tras aterrizar, han continuado por carretera hacia Lisboa, dejando una estampa poco habitual en el aeródromo extremeño: la de una infraestructura convertida, por unas horas, en pista VIP para magnates del sector digital.