La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz no abrirá hasta que finalicen las licitaciones: algunas siguen abiertas hasta el día 19

El Ayuntamiento de Badajoz insiste en que la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” abrirá sus puertas “cuando finalicen los plazos administrativos de las licitaciones que ya están en marcha”. Sin embargo, una revisión del perfil del contratante del consorcio revela que esos plazos aún se extenderán, como mínimo, hasta el día 19 de este mes, fecha límite para la presentación de ofertas en varios de los contratos esenciales para poner en marcha el edificio.

Esto cuestiona la próxima apertura anunciada desde el gobierno local, ya que hasta que no se adjudique cada servicio -y se formalicen los contratos- no podrá completarse la puesta a punto del centro ni garantizarse el funcionamiento seguro de las instalaciones.

En la plataforma del consorcio aparecen publicados siete de los contratos necesarios. Entre los expedientes aún en proceso se encuentran servicios imprescindibles para el normal funcionamiento del edificio: seguro de accidentes, mantenimiento del ascensor, mantenimiento de climatización, prevención y control de legionella o el sistema de alarma y conexión con central receptora.

Algunos contratos se publicaron el pasado 5 de noviembre, pero sus plazos para la presentación de empresas continúan abiertos, lo que implica que la adjudicación no podrá resolverse de inmediato.

Esta situación evidencia que la apertura de la escuela de Artes y Oficios en el nuevo edificio no se producirá hasta que culminen todos los trámites administrativos asociados, algo que, a día de hoy, todavía no ha ocurrido.

Cabe recordar que, este lunes, la portavoz del grupo municipal socialista, Silvia González, ha pedido la dimisión del concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y si no dimite, ha advertido que el grupo llevará su reprobación al próximo pleno municipal. "Badajoz no puede soportar más esta situación”, ha dicho.

Por su parte, los alumnos del centro, han convocado nuevamente esta tarde una concentración en la Plaza de España, a las 18.00 horas, para exigir responsabilidades y respuestas.