Cultura
Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas en media hora del concierto en Badajoz y saca una segunda fecha
Han vendido los 7.000 primeros tickets y ya hay una nueva remesa a la venta
Media hora. Es el tiempo que han tardado en venderse todas las entradas para el concierto que Sanguijuelas del Guadiana dará en Badajoz el próximo 25 de julio. "No nos podemos creer que hayáis agotado la Alcazaba de Badajoz en media hora de preventa", escriben los artistas en su cuenta de Instagram.
El concierto había despertado gran expectación no solo en la ciudad sino también en toda España, puesto que la cita se anunció en el programa La Revuelta. Aquella noche explicaron en sus redes sociales que habría una venta anticipada de entradas para aquellos interesados y, poco después, se abriría la compra al público en general.
No ha sido posible. Las 7.000 entradas disponibles se han vendido en los primeros 30 minutos.
Una segunda fecha
Este éxito tan rotundo ha cogido de sorpresa a los músicos pero también a sus seguidores. Esto ha hecho que desde la organización abran una segunda fecha en el calendario.
"No queremos que nadie se quede sin vivir la traca final de nuestro primer disco que tantas alegrías nos está dando", aseguran.
La noche elegida es la del 24 de julio, un día antes de la primera. Las nuevas 7.000 entradas para este segundo concierto ya están a la venta.
"Os queremos", terminan diciendo los músicos, que están viviendo un ascenso de vértigo al éxito en el año más especial en su vida laboral.
