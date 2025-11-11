La AMPA El Llano de Monesterio enseña a los niños a hacer ganchillo

Con el inicio de este mes de noviembre, la Asociación de Madres y Padres, AMPA, del colegio de Infantil y Primaria ‘El Llano’, de Monesterio, ha comenzado a impartir un taller de croché entre el alumnado de 3º a 6º de primaria. La actividad, que se desarrolla una vez por semana, ha conseguido atraer a más de 40 niños y niñas, muy interesados por aprender el arte de tejer.

La iniciativa, explica María Muñoz, vocal de la AMPA El Llano, surgió de un grupo de madres que pertenece al colectivo de mujeres tejedoras de Monesterio; esas que, desde el año pasado, integran un colectivo encargado de elaborar adornos navideños a base de arandelas de ganchillo.

Desde hace algún tiempo, la asociación buscaba complementar sus talleres extraescolares con alguna actividad relacionada con las labores tradicionales, de las que, “las familias estamos bastante desconectadas”. Es más, “cada vez necesitamos más de nuestras madres y abuelas, para tareas tan simples como coser un botón”, asegura María.

Beneficios

Entre otros beneficios, hacer croché desarrolla la psicomotricidad fina y la coordinación, pero también la memoria y la concentración. En el caso de los más pequeños, esta labor también ayuda a facilitar la lectoescritura, se practican las matemáticas, proporciona momentos de conexión interior y desarrolla la creatividad y la imaginación.

Estos sostiene María Muñoz, son solo algunos de los beneficios que ofrece esta actividad, para cuyo aprendizaje cuentan con un grupo de 7 monitoras voluntarias. Casi todas son abuelas de los escolares. La idea inicial era “compartir estos talleres con las mamás y las abuelas”. Finalmente, dada la gran aceptación que ha tenido entre los niños y niñas del cole, los talleres son exclusivos para los escolares.

Alguno de los talleres organizados por la AMPA El Llano / cedida

Subvención regional

Por otro lado, el presidente de la asociación Rafael Ortega, ha anunciado una ayuda de 700 €, procedente de la Junta de Extremadura, con la que ayudar a financiar la programación anual de este colectivo. Esta subvención, unida a la que reciben del ayuntamiento y a las cuotas de socios, sufragan, charlas, formaciones, talleres y cuantas actividades se organizan desde la AMPA para los niños y niñas del colegio, con un presupuesto que ronda los 3.000 € anuales.

Este curso, además del anunciado taller de croché, el alumnado puede optar por otras formaciones en las modalidades de radio, cuentacuentos, fútbol sala, patinaje y multideportes. Además, como en cursos anteriores, la AMPA ofrecerá formaciones específicas para las familias, la Marcha Solidaria Sobre Ruedas, que este año llegará a quinta edición y otras actividades lúdicas como la fiesta de San marcos, la Navidad, los carnavales o la tradicional fiesta fin de curso.