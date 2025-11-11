Cáritas Parroquial de Calera de León organiza unas migas solidarias

El grupo de Cáritas Parroquial de la Parroquia de Calera de León, organizó una degustación de migas solidarias con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos en los que viene trabajando. Actualmente, explica el párroco de la localidad, Miguel Ángel García Encinas, las principales ayudas se destinan a financiar “programas de alimentación” entre “familias jóvenes, recién llegadas al municipio, con menores a su cargo”.

Veinte kilos de migas y 5 kilos de panceta que, supieron a poco. La colaboración, a 3 € el plato, llegó por parte de los vecinos y vecinas y, también, de un numeroso grupo de senderistas que pasaba la jornada por la zona. “Un día, para la convivencia y la solidaridad”, señala García Encinas, que se prolongó con una merienda a base de castañas asadas, --a euro el cartucho--, donadas por algún vecino del municipio.

Necesidades

La jornada se saldó con una recaudación que rondó los 1.000 €, que se destinarán a “continuar ayudando a las familias más necesitadas”. Se trata, explica el párroco, de “familias procedentes de países latinoamericanos. Gente joven, en su mayoría, con hijos pequeños y necesidades muy básicas. Gente que necesita recursos económicos para pagar alquileres, guardería, material escolar o alimentación”.

La ayuda en alimentos, puntualiza Miguel Ángel, se realiza a través de ‘tarjetas monedero’, a las que se les asigna una cantidad específica que el beneficiario puede gastar en cualquier tienda de la localidad. De esta forma, subraya el párroco. “Una forma más digna de ayudar”, pues, “cada usuario adquiere lo que realmente necesita”.