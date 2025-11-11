Gripe aviar en Badajoz: el alcalde solicita mantener la distancia con los patos del Parque del Río

El Ayuntamiento de Badajoz ha recibido las recomendaciones sanitarias relativas a la gripe aviar y aplicará medidas específicas en el Parque del Río, zona incluida entre las áreas de especial riesgo por la presencia de patos y gansos. El alcalde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener la cautela y reducir la interacción con estas aves, insistiendo en que el riesgo para la población es bajo pero que conviene extremar las precauciones.

La gripe aviar es una enfermedad causada por el virus de la influenza tipo A, especialmente sus variantes más virulentas de los subtipos H5 y H7. Aunque se trata de un virus conocido desde hace casi un siglo, sus brotes siguen generando preocupación, sobre todo cuando afectan a aves domésticas, donde pueden provocar elevada mortalidad y pérdidas económicas de gran impacto.

En las últimas semanas, el Gobierno central ha reforzado las medidas de prevención tras detectarse nuevos casos en Europa. Más de 1.200 municipios han sido catalogados como zonas de especial riesgo (ZER) por su cercanía a humedales o rutas de aves migratorias, lo que obliga al confinamiento de aves de corral y a restricciones como cubrir silos de pienso, prohibir el acceso a aguas que puedan atraer fauna silvestre o suspender ferias y concursos de aves vivas.

Llamamiento a la cautela pero sin alarma

Trasladado al ámbito local, el Ayuntamiento de Badajoz aclara que las aves de zonas urbanas como el Parque de Castelar no están incluidas en el listado, aunque sí lo están las presentes en el entorno del río Guadiana. “Tenemos que hacer un llamamiento a la cautela para que intentemos interactuar lo menos posible con estos animales”, subraya el alcalde pacense, Ignacio Gragera.

El regidor insiste que las recomendaciones recibidas están dirigidas principalmente a animales de producción, es decir, aquellos que forman parte de la cadena alimentaria. “En principio, lo que hemos recibido ha sido una serie de recomendaciones centradas en los animales de granja, los que luego llegan a los supermercados”, señala y hace un llamamiento a la ciudadanía para “entender cuál es la situación” y mantener cierta distancia con los animales. “Intentemos interactuar lo menos posible con los los patos y evitar el contacto fluido”, ha apuntado.

Control y supervisión municipal

A pesar de las medidas que hay que cumplir, las autoridades insisten en que el riesgo para las personas es practicamente mínimo, ya que el virus H5N1 rara vez infecta a seres humanos. Desde el consistorio se mantendrá la supervisión habitual y el control poblacional de aves silvestres, tal y como realizan los servicios municipales, atendiendo ahora a las nuevas recomendaciones sanitarias.