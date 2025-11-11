La Junta de Extremadura da carácter prioritario al megacentro de datos que se instalará en Badajoz

La Junta de Extremadura considera que el megacentro de datos e inteligencia artificial que se instalará en Badajoz tiene carácter prioritario para la región.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la calificación como proyecto empresarial de interés económico (Premia) la iniciativa de Data Riocaya-Ingenostrum de crear un centro de computación de datos e inteligencia artificial en Badajoz, con una inversión de 1.913 millones de euros y la previsión de crear 330 puestos de trabajo estables y aproximadamente 2.200 durante su fase de construcción.

El proyecto consiste en la construcción de un hipercentro de datos de 300 MWe de capacidad, uno de los mayores de su tipo en Europa. Una infraestructura diseñada para alojar, procesar y gestionar grandes volúmenes de información digital de empresas e instituciones, con altos estándares de eficiencia energética, seguridad y conectividad, según explicaron en la presentación del proyecto los responsables de Ingenostrum.

¿Qué son proyectos Premia?

Los proyectos que cuentan con esta calificación son declarados de utilidad pública o interés social. Tendrán carácter prioritario y urgente para toda la administración autonómica, reduciendo a la mitad los plazos ordinarios establecidos, excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Las iniciativas recogidas bajo este paraguas tienen ventajas a nivel urbanístico y de licencias de obras. También se conceden de forma directa subvenciones a efectos de empleo.

En la plataforma logística

Ya en el mes de mayo el Consejo de Administración de Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) aprobó la adjudicación de forma directa a la empresa Ingenostrum de la parcela CES-4 en la Plataforma Logística Suroeste Europeo de Badajoz por 1.882.000 euros, impuestos indirectos excluidos.

Esta parcela, cuyo uso es empresarial y de servicios tiene una superficie de 24.128 metros cuadrados.

Ahora que ha conseguido la calificación Premia, la construcción del centro de datos arrancaría en el segundo semestre de 2026, mientras que la puesta en marcha de la primera fase —con una capacidad inicial de 100 megavatios— está programada para finales de 2028.

En su presentación el consejero de Transformación Digital, Economía y Empleo de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, señaló de la magnitud del proyecto y su impacto en la región. "De 108 más del PIB. Va a producir una riqueza superior a lo que provocan los cinco mayores grandes proyectos industriales ya existentes en la región".