La mancomunidad de Tentudía y la Junta firman acuerdo para mantener la Oficina de Urbanismo

En el trascurso de la última asamblea general celebrada por la mancomunidad de Tentudía, los representantes municipales que la integran, aprobaron la firma de un convenio de colaboración interadministrativo, entre la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y la mancomunidad Turística de Servicios de Tentudía, para el mantenimiento de su Oficina Técnica y de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible, durante los dos próximos años. La financiación conjunta asciende a la cantidad de 208.650 €, de los que la Junta de Extremadura, aporta 204.000 €, y la mancomunidad de Tentudía, 4.650 €.

La Oficina Urbanística, explica Felicidad Hernández, presidenta de la mancomunidad, se presenta como un servicio “muy interesante”, tanto para los ayuntamientos integrados, como para la ciudadanía. La firma de este congenio, “garantiza poder mantener el servicio, al menos, hasta 2027”.

La Oficina Técnica y de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible de la mancomunidad, que se ubica en la sede de la mancomunidad, en la Ronda de Segura de León, 7, de Monesterio, da empleo a 4 personas: 2 técnicos en arquitectura, 1 técnico jurídico y 1 administrativo.

“Es una suerte, para nuestros ayuntamientos y los habitantes de los 9 municipios que conforman la mancomunidad, poder contar con un servicio como este, a coste mínimo”, expresa Felicidad Hernández. La Junta de Extremadura, “delega”, a través de las mancomunidades, las funciones de estas unidades que, asesoran y asisten técnicamente a los municipios en cuestiones relacionadas con ordenación, gestión y disciplina urbanística.

Funciones

En materia de urbanismo y ordenación del territorio, el personal técnico de la Oficina de Urbanismo, prestan “atención técnica y jurídica” a los municipios del territorio en materias relacionadas con la ordenación, gestión y disciplina urbanística y territorial. Estas acciones se desarrollan “en coordinación” con la labor que desarrollan los técnicos municipales que pudieran tener los ayuntamientos.

Además, también se presta asistencia técnica y jurídica para la redacción y tramitación de los instrumentos de planeamiento y ejecución que se tramiten a través de las administraciones locales; así como colaborar con los diferentes registros contemplados en la legislación urbanística.

En cuanto a vivienda y arquitectura, el personal técnico de la oficina, ofrece asesoramiento y control de la accesibilidad en los municipios y el fomento de la calidad de la edificación. También se emiten informes en materia de licencia urbanística, memorias valoradas, informes y estudios de los edificios y propiedades municipales, valoración de inmuebles y fincas o ejecución de alineaciones y rasantes, sobre el terreno.

Felicidad Hernández, mostrado la “alegría y el agradecimiento” de los representantes municipales de la mancomunidad de Tentudía, ante la “continuidad de un proyecto que viene funcionando en la comarca, desde hace mucho tiempo”, y que, con este nuevo convenio, “garantiza su futuro”.