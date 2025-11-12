Empleo público
Convocan tres plazas para auxiliar administrativo y dos de jardineros en el ayuntamiento de Almendralejo
Estos puestos pertenecen a ofertas de empleo público de los años 2023 y 2024
El Ayuntamiento de Almendralejo ha publicado dos nuevas convocatorias de empleo público con el objetivo de reforzar la estabilidad de su plantilla, reducir la temporalidad y mejorar la calidad de los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía. Estas convocatorias se enmarcan dentro del compromiso del consistorio por avanzar en la consolidación del empleo público y ofrecer mayores oportunidades laborales a los vecinos de la ciudad.
En primer lugar, se ha hecho pública la convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas de Oficial de Jardines, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2023. Las plazas se adjudicarán mediante el sistema de oposición libre, y el plazo de presentación de solicitudes ya está abierto, permaneciendo disponible hasta el 2 de diciembre de 2025. Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento busca reforzar el mantenimiento de los parques y zonas verdes de la ciudad, contribuyendo a un entorno urbano más sostenible y cuidado.
Por otro lado, también se ha la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Auxiliar Administrativo, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2024 y que igualmente se cubrirán mediante oposición libre. En este caso, el plazo de solicitudes se abrirá tras su publicación en el BOE, trámite actualmente pendiente.
