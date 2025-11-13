Nombramiento militar
Álvaro Díaz Fernández, nuevo general jefe de la Brigada Extremadura XI
Sustituye en el puesto al general Pablo Gómez de Lera tras su ascenso
Álvaro Díaz Fernández ha sido nombrado nuevo general jefe de la Brigada Extremadura XI y comandante militar de Badajoz.
Militar con una amplia trayectoria profesional tanto al mando de unidades como en destinos internacionales, su último puesto ha sido como coronel director de la Academia de Infantería de Toledo, cargo que ocupaba desde 2022.
Anteriormente, pasó por la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, la Unidad Militar de Emergencias y el Estado Mayor de la Defensa.
Díaz Fernández sustituye al frente de la Brigada Extremadura XI al general Pablo Gómez Lera, que ha sido ascendido a general de división el pasado mes de octubre por el Consejo de Ministros y asesor el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús