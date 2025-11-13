Álvaro Díaz Fernández, nuevo general jefe de la Brigada Extremadura XI

Álvaro Díaz Fernández ha sido nombrado nuevo general jefe de la Brigada Extremadura XI y comandante militar de Badajoz.

Militar con una amplia trayectoria profesional tanto al mando de unidades como en destinos internacionales, su último puesto ha sido como coronel director de la Academia de Infantería de Toledo, cargo que ocupaba desde 2022.

Anteriormente, pasó por la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, la Unidad Militar de Emergencias y el Estado Mayor de la Defensa.

Díaz Fernández sustituye al frente de la Brigada Extremadura XI al general Pablo Gómez Lera, que ha sido ascendido a general de división el pasado mes de octubre por el Consejo de Ministros y asesor el jefe del Estado Mayor de la Defensa.