El centro de Badajoz estrena este viernes un local de 'tardeo' con copas y cultura

El centro de Badajoz sumará desde este viernes 14 de noviembre un nuevo punto de encuentro pensado para dar vida a sus calles: 'Traqueteo', un local de 350 metros cuadrados que aterriza con la ambición de convertirse en un referente del tardeo, de la música en directo y de la oferta cultural.

Rubén Lobato, uno de los propietarios junto a su hermano Manuel, lo resume con ilusión: “Nació de los dos, igual que montamos 'La Abacería', y ahora vuelve a nacer un proyecto que entendemos que será un local de referencia, un sitio donde la gente pueda tomarse una copa con buena música, con un buen concierto en directo y así disfrutar”.

El estreno llega con “muchísima presión” pero también “con mucho corazón metido ahí”, asegura Lobato, convencido de que el centro reclama movimiento y actividad: “La ciudad está pidiendo a gritos que el centro crezca. Cuando voy un sábado o un domingo y veo locales vacíos, me da mucha pena. Esto tenía que estar a reventar y sin embargo está vacío”. Su apuesta busca sumar para revertir esa tendencia y atraer público local y también de fuera de la ciudad: “Si podemos aportar nuestro granito para que vuelva la gente, lo vamos a hacer”.

La programación ya tiene primeras fechas cerradas y apunta a variedad: música en directo, magia, monólogos y artistas locales. “No lo vamos a llamar conciertos porque no son grandes formatos, son algo pequeñito. Buscamos talentos de Badajoz: flamenco, sevillanas, incluso una banda de jazz para amenizar las noches”, explica.

La chispa

Este sábado, justo el día después de la inauguración, actuará el dúo de Luis Delicao con música pop española de los 80 y 90 y el día 28 de este mes llegará La Chispa, cantaora flamenca emeritense, junto al guitarrista Joaquín Muñino.

El objetivo es que cualquier día de la semana, de lunes a lunes, siempre a partir de las 16.00 horas, el público tenga un plan. “Un lunes podrás cenar y luego decir: me apetece ver algo que me entretenga con una copita. Este va a ser el sitio”, asegura.

“Buscamos un público de 30-35 años en adelante. El local tendrá un ambiente selecto” Rubén Lobato — Joven empresario de Badajoz

Sobre los monólogos, aún en fase de cierre, Lobato anticipa que el local contará con un nombre potente para diciembre. Las entradas, en general, serán gratuitas, salvo aportaciones simbólicas para algunas actuaciones en las que se incluirá una o dos consumiciones.

El local se podrá alquilar además para eventos privados (con posibilidad de incluir catering) y según cuenta uno de los promotores, el perfil de cliente que se busca es adulto: “De 30-35 años en adelante. Por eso pondremos música de los 80, 90 y 2000. Sabemos que vendrá ese público. Es un ambiente selecto”.

Rubén y Manuel se definen como emprendedores que han decidido apostar fuerte: “Hemos salido de la zona de confort porque tanto él como yo vivíamos acomodados con un sueldo bastante digno, pero este proyecto nos llena mucho más y nos compenetramos muy bien, uno más conservador, otro más lanzado. Hacemos una balanza perfecta” y tienen claro el concepto: tardeo de calidad. “Ya no tocamos la noche porque al día siguiente te levantas cansado y el domingo ya no se aprovecha igual. Queremos un sitio donde puedas tomarte tres o cuatro copas, escuchar a un artista en directo y a las 12 estar en casa”. Un mensaje que, promete, conectará con muchos.