La Crónica de Badajoz premia a empresarios sobresalientes

15 años acompañando a los empresarios, reconociendo su valentía y esfuerzo y poniendo en valor su contribución al avance de esta tierra. La Crónica ha entregado esta noche, en una gala celebrada en Edificio Ibercaja, sus premios Empresario de Badajoz para distinguir a un grupo de empresarios, hombres y mujeres sobresalientes, con historias que inspiran y motivan a otros a seguir su ejemplo.

Patrocinada por Ibercaja y con la colaboración de Philip Morris Spain, Aqualia, el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, la velada ha reunido a más de 300 invitados vinculados al mundo de los negocios, la política y representantes de otros muchos sectores de la sociedad pacense, que arroparon a los galardonados.

El Premio Especial ha sido en esta edición a título póstumo para Antonio Masa Godoy, fundador de Coeba y de la Creex y una figura clave en la historia empresarial de Extremadura. El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, se lo ha entregado a sus hijos, Antonio y María Masa Gragera. Ambos, visiblemente emocionados , han repasado la dilatada trayectoria de su progenitor , «que dedicó toda su vida a trabajar por Extremadura» y confiaron en que este galardón sirva para recordar una de sus máximas: «la unión hace la fuerza». También han querido hacer extensivo el premio a su madre, Amalia Gragera, porque sin ella «no hubiera sido posible lo que logró», ha asegurado su hija.

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, junto a Antonio y María Masa Gragera, que han recogido a título / S. GARCÍA

Vicente Sánchez, presidente de Urbasa, ha recogido el Premio Pyme de manos de la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz. «Este premio es de mucha gente, de los que estuvieron y de los que estamos», ha dicho el empresario, quien ha animado a los presentes a «luchar por esta maravillosa ciudad que es Badajoz».

Vicente Sánchez, de Urbasa, con María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura. / S. GARCÍA

A Carmen García Mena, distinguida con el Premio Autónomo, se lo ha entregado Ainhoa Moll, directora Editorial de Prensa Ibérica. Esta taxista -, propietaria de una ferretería y de un almacén de construcción no se siente ejemplo para nadie, aunque lo sea. «En Extremadura hay mucha más gente valiosa de lo que pensamos», ha defendido. El taxi, ha reconocido, es el negocio donde más cómoda está, "por la libertad que te da", ha contado.

Carmen García Mena, Premio Autónomo, y Ainoha Moll, directora Editorial de Prensa Ibérica. / S. GARCÍA

Pilar Gerona, reconocida junto a Natalia Martínez con el Premio Iniciativa Empresarial por sus mochilas ergonómicas para bebés Somomu, ha recibido el galardón del consejero de Economía y Empleo, Guillermo Santamaría. La joven empresaria ha reconocido que le gusta pensar «en grande» porque es así cuando nacen «cosas grandes». El objetivo de estas emprendedoras es introducirse en el mercado de Estados Unidos, continuar «creciendo, innovando y, sobre todo, seguir divirtiéndonos con lo que hacemos», ha dicho.

Pilar Gerona, Premio Iniciativa Empresarial, y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría. / S. GARCÍA

El alcalde Badajoz, Ignacio Gragera, ha sido el encargado de entregar el Premio Trayectoria Empresarial a Manuel Carmona, fundador de Mecanización Extremeña. Con un excelente sentido del humor, ha confesado que se sentía muy feliz . «La vida me ha dado muchas cosas y yo voy a darle todo lo que pueda», ha asegurado optimista.

Manuel Carmona, Premio Trayectoria Empresarial, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. / S. GARCÍA

Joaquín Pérez Arroyo, CEO de Construcciones Joaquín Pérez Arroyo, último galardona de la noche, ha recogido el premio Empresario del Año de manos de Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura. Ha afirmado que este reconocimiento es un «honor» y también que su lugar de referencia, pese a trabajar por todo el mundo, se mantendrá en el municipio de Puebla de la Calzada, donde nació y desde donde ha crecido su negocio.

Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario del Año, con Blanca Martín, presidenta de la Asamblea. / S. GARCÍA

Labor incansable

«Estos premios son símbolo del espíritu emprendedor que impulsa Badajoz y ponen de relieve la labor incansable y sobresaliente de hombres y mujeres que generan riqueza, empleo y bienestar», ha destacado el presidente de Prensa Ibérica en su intervención. Por ello -señaló Moll-, reconocer su labor, su trayectoria, proyectos y su valentía significa «dar visibilidad a personas que sirven de inspiración y alentar esa fuerza motriz que es el tejido empresarial y que hace posible el progreso en nuestra sociedad». «Los premiados representan la mejor cara de Badajoz y son, para todos, una esperanza de futuro», ha afirmado.

El presidente del grupo editor de este diario ha expresado, una vez más, su «amor y entusiasmo» por Badajoz, una ciudad «líder en el impulso económico de Extremadura y un motor empresarial que destaca por su dinamismo y capacidad para atraer inversiones en tiempos complejos», ha señalado.

Enclave fundamental

Moll ha puesto en valor la «vitalidad» que las pymes proporcionan al ecosistema empresarial de la provincia, donde son mayoritarias, y ha destacado que la ubicación de Badajoz junto a la frontera con Portugal la convierte en un «enclave fundamental del eje Madrid-Lisboa» en sectores como la logística, el comercio o la industria manufacturera, entre otros.

El presidente de Prensa Ibérica ha defendido que el impulso de la iniciativa privada es «imprescindible» en regiones como Extremadura, que son castigadas por «la despoblación y sufren un déficit en infraestructuras», lo que supone una desventaja a la hora de competir.

Para Moll, apoyar a los empresarios desde un periódico no significa solo informar y divulgar, sino también ensalzar su trabajo, acompañarlos en su camino, hacerse eco de sus demandas y, en definitiva, «promover un entorno que resulte estimulante para el inversor». Con estos premios, según ha subrayado, La Crónica quiere contribuir a poner en alza el talento local, para que Badajoz deje de exportar profesionales y se transforme «en imán» que los atraiga.

Por su parte, la directora de La Crónica, Ascensión Martínez Romasanta, ha resaltado que estos galardones quieren reconocer, agradecen y apoyar el trabajo «de quienes levantan esta provincia con sus ideas y su esfuerzo, arriesgan su dinero e invierten su tiempo en generar riqueza y puestos de trabajo». Son -ha recalcado- hombres y mujeres «con nombres y apellidos», que han sacado adelante sus empresas, que han «marcado su futuro y el de sus familias» y que comparten sus éxitos con sus trabajadores.

El consejero de Economía ha dicho que los premios de La Crónica son un referente y símbolo «del dinamismo y de la innovación que definen a nuestras empresas» y los galardonados, un ejemplo a seguir. Se ha referido en concreto al caso Carmen García Mena, para recordar que gracias a autónomas como ella en Extremadura «por fin» el emprendimiento tiene rostro femenino

En su intervención, el alcalde de Badajoz, no ha querido solo felicitar a los premiados, sino darles las gracias: «Sois empresarios con propósito, con alma, que construís ciudad y pueblo". También ha agradecido el "merecidísimo" reconocimiento a su tío Antonio Masa Gragera y que su contribución al mundo empresarial se recupere para la memoria colectiva.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, que ha cerrado los discursos, ha apelado a encontrar lugares comunes y a retomar el «lazo social del respeto», como siempre defendió el expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, a quien ha recordado. «La sociedad necesita más que nuca alianzas y la colaboración público-privada», ha reivindicado.

La velada ha estado conducida por la periodista de esta casa Irene Rangel y el bailaor extremeño Diego Andújar ha sido el encargado de amenizar la gala desplegando su arte sobre el escenario. Entre las autoridades, han asistido, además de los citados, la subdelegada de Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, concejales de la corporación municipal y diputados regionales de diferente signo político, entre otros.

Prensa Ibérica ha estado representada, además de por su presidente, su directora editorial y la directora general en Extremadura, por el director general del grupo, Sergi Guillot, el consejero delegado de PI360, Felipe de Lucas, y la directora general de Audiovisual, Beatriz Maesso.

Tras la entrega de los premios, los galardonados e invitados han disfrutado de un cóctel en el que se han servido, entre otros manjares, quesos de Arteserena y jamones ibéricos de Ibérico Brillante, acompañados de caldos de las Bodegas Martínez Paiva. Las copas de brindis se levantaron con cava de las Bodegas López Morenas y cada invitado se llevó a casa una botella de Bonaval Brut Nature como obsequio de una noche en la que los premiados han brillado con luz propia y en la que La Crónica ha vuelto a demostrar su apuesta por formar parte activa del presente y el futuro de Badajoz y su provincia.