La Crónica de Badajoz celebra los XV Premios Empresario del Año, un homenaje al talento y al emprendimiento

La Crónica de Badajoz lleva tres lustros promoviendo la creación de riqueza en Badajoz y en la provincia. Este diario celebra hoy su cita anual con los hombres y mujeres de negocios en una gala en la que se entregan sus acreditados galardones.

Es la décimo quinta edición del Premio Empresario de Badajoz y promete ser inolvidable, con la asistencia de 300 invitados.

A partir de las 20.00 horas, el Edificio Ibercaja volverá a ser escenario de los galardones instituidos por La Crónica de Badajoz se entregan en un evento al que asisten las principales autoridades de la región, del Grupo Prensa Ibérica, editor de La Crónica de Badajoz, así como los responsables de la creación de riqueza provincial.

En concreto se entregarán los siguientes premios: Iniciativa Empresarial, Trayectoria, Premio Pyme, Premio Autónomo y Premio Especial.

Cóctel para finalizar con un buen sabor de boca Tras la entrega de premios los galardonados y los cientos de invitados van a disfrutar de un aperitivo en el que no faltarán los quesos de Arteserena, los jamones de Ibérico del Brillante, los vinos de bodegas Martínez Paiva y el cava de López Morena.

Foto de familia de los premiados junto a quienes han entregado los galardones de La Crónica de Badajoz. / Santiago García Villegas Una estampa para el recuerdo Los premiados y las autoridades han vuelto a subir al escenario del auditorio del Edificio Ibercaja para captar una fotografía de familia. La familia de La Crónica de Badajoz crece en esta décimo quinta edición con otros nuevos seis galardonados que son fiel ejemplo de los valores que priman en el sector empresarial. Construcción, innovación, trayectoria y unión han vuelto a estar presentes en esta edición de unos premios consolidados en la región. Foto de familia de los premiados. / Santiago García Villegas

El broche de oro a la gala lo pone Diego Andújar El broche de oro a la gala lo pone Diego Andújar. El bailaor vuelve a demostrar su arte en el escenario del auditorio del Edificio Ibercaja ante la atenta mirada de las autoridades y la amplia representación del Grupo Prensa Ibérica, empresa responsable de La Crónica de Badajoz. Junto a su presidente, Javier Moll, también han estado presentes: Ainhoa Moll, directora editorial; Sergi Guillot, director general; Felipe de Lucas, consejero delegado de la división comercial; Beatriz Maesso, directora general de Audiovisuales, y María Ortiz, directora general en Extremadura. Así como las directoras de las dos cabeceras que dicho grupo tiene en la región: El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz.

Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura, ha dirigido unas palabras a los presentes destacando "el respeto" y "la unión, algo importantísimo para esta región". No ha perdido la ocasión de recordar las palabras de Guillermo Fernández Vara sobre el "trabajo compartido" y su valor para la sociedad. Es "simbólico que en estos XV aniversario que sean muchos los premiados del mundo de la construcción" porque, según ha dicho, "muchos cimentan la realidad de la región". Así, ha recordado que nada "cohesiona más que los valores", ha recordado la necesidad el derecho a la vivienda y ha pedido seguir trabajando en esa materia de manera común para que redunde en todos los extremeños. Blanca Martín ha agradecido la invitación a la gala y la organización de la misma.

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz ha desvelado que detrás de todos los premiados hay algo común, "su alma y su propósito" El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera también ha dedicado unas palabras a los galardonados en la XV Gala Empresario de Badajoz. Como presidente del jurado ha desvelado que una de las claves para elegir a los premiados es el alma de los empresarios. Del mismo modo, ha agradecido a Prensa Ibérica y La Crónica de Badajoz por la organización de estos galardones que ha invitado a seguir convocando año tras año.

Guillermo Santamaría, consejero de Economía: "Los premios de La Crónica son un referente en el mundo empresarial extremeño" Tras entregar todos los Premios Empresario de Badajoz ha tomado la palabra Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital. Ha agradecido a La Crónica de Badajoz por la organización de estos premios, "un referente en el mundo empresarial extremeño", ha dicho. "Los premiados hoy son referentes en el mundo de la empresa de la región", ha señalado mientras que ha dedicado unas palabras a los galardonados. En especial a las mujeres, "el rostro del emprendimiento es de mujer", ha afirmado recordando que "Extremadura avanza gracias a empresarios como los hoy premiados".

Premio Empresario del Año 2025. Joaquín Pérez Arroyo El Premio Empresario del Año es para Joaquín Pérez Arroyo, CEO de Construcciones Joaquín Pérez Arroyo. La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha entregado el premio al propio Joaquín Pérez Arroyo. Sus construcciones se pueden ver por todas partes del mundo, aunque su sede sigue estando en Puebla de la Calzada. Es el responsable de ejecutar la edificación de los hoteles de la cadena Riu y otras muchas infraestructuras a lo largo de todos los continentes. Pérez Arroyo ha agradecido el acompañamiento de su familia y de sus trabajadores que han conseguido junto a él este reconocimiento. "Se necesita mucho trabajo, mucha dedicación y mucha imaginación para lograr los éxitos", ha afirmado.

Premio Trayectoria Empresarial. Manuel Carmona (Mecanización Extremeña) El Premio Trayectoria Empresarial 2025 es para Manuel Carmona, fundador de la empresa pacense Mecanización Extremeña. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha sido el encargado de entregar a Manuel Carmona el galardón de La Crónica de Badajoz. Carmona ha admitido que nunca se jubilará y ha reconocido que tiene "dos familias", la de sangre y la laboral. Sin ellas, no habría podido llegar a donde está.

Premio Iniciativa Empresarial. Premiado Somomu El Premio Iniciativa Empresarial 2025 es para Somomu, una empresa que se dedica a hacer mochilas de porteo de bebés y sus accesorios que se realizan íntegramente en Extremadura. Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, entrega el premio a Pilar Gerona, responsable de Somomu. Gerona ha reconocido que siempre "ha querido pensar en lo grande" aunque siente con orgullo ver cómo lo han logrado. Esta empresaria ha reconocido que el próximo reto que tienen para cumplir es llegar a Estados Unidos.