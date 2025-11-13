Furriones se une a la Orquesta de Extremadura en dos conciertos que hacen historia

El grupo Furriones y la Orquesta de Extremadura (Oex) se unirán en concierto el próximo 4 de diciembre en el Palacio de Congresos de Badajoz y, un día después, en Villanueva de la Serena, para repasar su trayectoria sobre los escenarios, que se ha centrado en la interpretación acústica de temas populares. Unidos por un mismo repertorio, serán más de 90 músicos: 54 de la Oex y 37 de Furriones.

El grupo Furriones es de sobra conocido por los extremeños. Con más de cien conciertos a sus espaldas y en sus gargantas y tres discos, el año pasado cumplieron 10 años. Quisieron preparar este concierto, que se ha retrasado y tendrá lugar justo cuando la Orquesta de Extremadura cumple 25 años. La directora Noemí Pasquina será la encargada de llevar la batuta en esta actuación conjunta.

Las entradas ya están a la venta en la taquilla online de la Orquesta de Extremadura. Quedan pocas.

Estos conciertos, en cuyo diseño han sido fundamentales Miguel Sánchez Cuevas, ‘Tron’, director artístico y arreglista de cabecera en Furriones, y Salvador Rojo, compositor encargado de preparar la parte más orquestal, permitirán repasar una quincena de los grandes éxitos del grupo, desde baladas a pop rock y tangos. Anuncian además alguna «sorpresa».

Miguel ‘Tron’, natural de Ayamonte, comenzó su formación artística en Villanueva de la Serena y la completó en Sevilla, donde inició su carrera profesional, y ahora compagina sus giras de conciertos con su actividad como director musical y arreglista. Por su parte, Salvador Rojo «es un referente» musical en Extremadura. Cuenta con varias colaboraciones con la Orquesta de Extremadura, a la que también ha dirigido. Asimismo, destaca como compositor y productor, creando partituras para orquesta, banda, música de cámara, solista y piano, que han recibido reconocimientos como el Premio Maestro Villa de Madrid 2010.

Por su parte, Noemí Pasquina, que obtuvo el Primer Premio y el Premio de la Orquesta en el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Bucarest en su edición 2024, llegó a ser directora asistente de la Orquesta Joven de Extremadura durante dos temporadas, de la Jove Orquestra Simfònica del Vallès y de la Orquestra Simfònica del Vallès y ha colaborado con la Oex para dirigir al también grupo musical extremeño Swing Ton Ni Song.