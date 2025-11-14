La borrasca Claudia también azota en Badajoz: un adorno de Navidad amenaza con caer en San Roque

La borrasca Claudia también azota la ciudad de Badajoz y sus efectos dejan estampas singulares.

Una de ellas se ha registrado en la avenida Ricardo Carapeto en el popular barrio de San Roque. Allí, un adorno de Navidad se ha visto dañado por las fuertes rachas de viento.

Desde la tarde del jueves esta borrasca que afecta a la zona oeste de la Península Ibérica se está dejando notar en gran parte de la región, especialmente en el norte de Cáceres que permaneció durante toda la noche del jueves al viernes en Alerta Roja. También en la capital pacense se han sentido sus efectos en forma de balsas de agua y de la caída de algún árbol en las calles de la ciudad.

Una de esas balsas se encuentra en la transitada Ricardo Carapeto. A la altura del número 45 de dicha vía una gran acumulación de agua ha afectado a los vecinos de la zona. No les ha sorprendido porque según explican a este diario, ocurre cada vez que llueve.

Un adorno a punto de caer

La imagen más singular del día la ha provocado uno de los adornos navideños que cuelgan sobre esta avenida. Concretamente, uno de los primeros elementos lumínicos que están ubicados en Ricardo Carapeto se ha visto dañado por el fuerte viento. Desde la noche de este jueves las fuertes rachas han azotado a toda la decoración de la ciudad, viéndose más afectadas aquellas que se encontraban en zonas más abiertas y, por tanto, más expuestas.

El adorno dañado se ha roto en dos partes y una de ellas amenaza con caer sobre la calzada.

Algo similar ocurrió hace un año con otro elemento decorativo en la misma avenida. Entonces, el fuerte viento provocó la caída de una balaustrada de la azotea de una casa. El cable tensor que sostenía una de las luces, anclado en dicha parte de la casa, ejerció la presión necesaria para derribarlo. El suceso ocurrió en la mañana de un sábado y no provocó ningún daño personal. La reparación de esta casa se realizó varios meses después.

Sin datos significativos

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan que los datos que ha dejado este temporal en la ciudad "no han sido con valores muy significativos" si se compara con otras partes del territorio extremeño. Así, informan que en las últimas 24 horas se han registrado una precipitación acumulada en Badajoz de 24,8 litros por metro cuadrado.

De la misma manera, la racha máxima de viento ha sido valorada con una velocidad de 45,7 kilómetros por hora.