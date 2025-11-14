Ya cuentan con catálogo de Navidad
Nueva apertura en El Faro: una juguetería muy popular entre los pacenses vuelve al centro comercial
La histórica tienda pacense abrirá un nuevo espacio frente Joyería Aresso
El Centro Comercial El Faro incorporará proximamente un nuevo espacio dedicado al público infantil: una juguetería muy conocida en Badajoz que abre punto permanente frente a Joyería Aresso. Ya tuvo presencia en las instalaciones hace unos años, pero finalmente cerró. Ahora, la llegada de este establecimiento refuerza la oferta familiar del centro comercial y coincide con el momento en el que muchas familias comienzan a preparar compras y listas de regalos para Navidad.
La nueva tienda ofrecerá juguetes para todas las edades, novedades de temporada y artículos clásicos. El espacio funcionará durante todo el año, pero especialmente brindarán apoyo en estas fechas a Papa Noél y los Reyes Magos.
No es una marca cualquiera. Se trata de una juguetería pacense con más de 50 años de trayectoria, que hasta ahora contaba con tres ubicaciones principales en la ciudad: en la calle Santo Domingo, y en las avenidas Miguel de Fabra y Ricardo Carapeto. La llegada de Juguetes Bustamante en El Faro supone una ampliación de su actividad.
Catálogo de juguetes disponible
La enseña ya tiene disponible su catálogo de juguetes 2025, consultable online, donde se recogen todas las propuestas para esta temporada: desde juguetes educativos hasta las novedades más buscadas.
Esta apertura se suma a las recientes incorporaciones del centro comercial. La última novedad, que abrirá sus puertas este mes de noviembre, es By Funky Kids. Una cadena griega que ofrece ropa y accesorios infantiles.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús