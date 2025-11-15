Montijo se moviliza para ayudar a la familia de un joven muerto en un incendio en Estados Unidos

La familia de Axel Josué Pérez Castellón, un joven nicaragüense de 27 años residente en Denver (Colorado, Estados Unidos), vive estos días una profunda tragedia tras conocerse su fallecimiento en un incendio ocurrido el pasado 9 de noviembre en una vivienda del condado de Adams. El suceso, en el que se encontraban varias personas en el interior de la casa, se saldó con la muerte de dos personas, entre ellas Axel, así como la de una persona mayor y una mascota, un perro, según ha confirmado la propia familia.

Axel había emigrado recientemente desde Nicaragua con la esperanza de mejorar su situación económica y la de su familia. En su país residían su hija de cinco años y su mujer, con quienes mantenía contacto constante. Trabajaba como pintor en Denver, donde trataba de construir un futuro más estable que le permitiera garantizar una vida digna a la niña. Su muerte deja ahora a la pequeña sin su padre y a toda la familia sumida en un profundo dolor.

Desde Montijo, en Badajoz, donde reside la mayor parte de sus familiares, la hermana del fallecido, Cristiam Adela Pérez Castellón, ha hecho público un mensaje en una plataforma de donaciones en el que explica la dura situación a la que se enfrentan. La familia necesita dinero para repatriar el cuerpo a Nicaragua y poder darle una cristiana sepultura, algo que por sí solos no pueden costear. Su madre, Egda María Castellón Zeledón, deberá viajar primero a Denver para realizar el reconocimiento oficial del cuerpo antes de iniciar los trámites de traslado.

"Un granito de arena"

Cristiam Adela describe así el momento que atraviesan: “Mi hermano falleció en el accidente por incendio de la vivienda donde vivía. Estamos pidiendo su ayuda para poder regresar su cuerpo a Nicaragua. Toda ayuda será muy agradecida. Él no tiene familiares directos en Estados Unidos, todos vivimos en España. Mi madre tiene que viajar a Denver a retirar su cuerpo y llevarlo a nuestro país. En nuestros corazones, un granito de arena hace mucha ayuda”.

La familia explica que una de las funerarias de Denver les solicitó 25.000 euros para la repatriación, una cifra inasumible para ellos, pero tras consultar otras funerarias, tanto en Estados Unidos como en Nicaragua, han conseguido una opción más económica. "La meta ahora es recaudar la cantidad de 15.000 euros", informa.

Mientras tanto, han abierto una campaña de recaudación en la plataforma gofundme -que iniciaron hace dos días- en la que han logrado reunir 977 euros hasta ahora, una cantidad todavía muy lejos de lo necesario.

El drama se agrava porque la familia recibió la noticia del fallecimiento este mismo lunes y desde entonces viven un proceso acelerado y angustioso para poder organizar el viaje de la madre y asumir los trámites legales y económicos. “Han pasado casi diez años desde la última vez que mi madre vio a mi hermano. Pedimos ayuda para que pueda despedirse de él y darle su último adiós”, relata la hermana.

La familia ha habilitado dos números de contacto para quienes deseen colaborar a través de Bizum: al 644 710 964, a nombre de Cristiam Pérez Castellón y al 643 302 464, a nombre de Egda María Castellón Zeledón

Ayuda desde el consistorio

La familia ha encontrado apoyo institucional. Este lunes a las 11.00 horas tienen previsto reunirse con el Ayuntamiento de Montijo. Su alcalde, Javier Cienfuegos, ha expresado a este diario la voluntad del consistorio de colaborar en lo posible. Cienfuegos destaca la estrecha relación que mantienen con la Asociación de Inmigrantes Vegas Bajas, con la que trabajan habitualmente para prestar asistencia en casos de especial vulnerabilidad.

Por otro lado, la ermita del Cristo del Calvario de Mérida también ha iniciado recolectas en las distintas celebraciones religiosas con el objetivo de apoyar a la familia y contribuir a la repatriación.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el incendio -que continúan abiertas por parte de las autoridades del condado de Adams- la familia de Axel intenta aferrarse a la solidaridad ciudadana. La prioridad ahora es reunir el dinero necesario para que su madre pueda viajar a Estados Unidos y, posteriormente, repatriar el cuerpo a Nicaragua, donde esperan poder darle descanso junto a los suyos.

La campaña continúa activa, y la familia insiste en que cualquier aportación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en un momento tan duro.