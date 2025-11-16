Jorge González y Mónica Gutiérrez revalidan su reinado en el Medio Maratón Elvas-Badajoz 2025

Jorge González y Mónica Gutiérrez vuelven a imponerse en el Medio Maratón Elvas-Badajoz. Lograron terminar primeros en 2024 y en esta nueva revalidan el puesto. En esta ocasión han sido 1.500 corredores los que han partido desde la vecina Elvas para recorrer 21 kilómetros hasta la avenida de Huelva pacense.

El podio masculino lo han completado Carlos Gazapo y Aitor Sánchez, ambos de Valencia de Alcántara, mientras que en el femenino han terminado segunda y tercera María Mercedes Pila y Pilar Arias, respectivamente.

De izquierda a derecha: María Mercedes Pila (segunda), Mónica Gutiérrez (primera) y Pilar Arias (tercera), podio femenino del 36 Medio Maratón Elvas-Badajoz. / Andrés Rodríguez

1.500 motivos por los que correr

Marcaban las 10.00 horas españolas y el parque da Piedade de Elvas era un hervidero. Más de 1.500 personas calentaban para una de las citas deportivas más tradicionales de la eurociudad.

Los estiramientos, el trote y algún que otro sprint se mezclaban con los saludos entre participantes. Esta prueba deportiva es una de las citas marcadas en el calendario y supone un punto de encuentro para los amantes del atletismo.

Nuria Martínez era una de ellas. La sonrisa en su rostro era muestra del nerviosismo y la ilusión con la que afrontaba esta jornada: "Es la primera vez que corro un medio maratón y este día es muy importante para mí porque gracias al esfuerzo de estos cinco meses se ven reflejados hoy". Esta carrera es para ella muy especial porque además del reto que supone para ella, se trata de un homenaje a su abuelo: "Estoy muy emocionada. Se lo dedicaré a mi abuelo Juan que hace hoy un año que falleció", reconocía.

Llegados del norte y del sur

No era la única novata en la prueba, Ekaitz Cortázar también se estrenaba en Badajoz, aunque lleva todo este año compitiendo en esta categoría. Llegaba junto a su pareja desde Bilbao: "Me dijeron que estaba bien la carrera y tenía muy buen ambiente y nos hemos venido. Además, aprovechamos para hacer turismo este fin de semana por esta zona", decía antes de partir desde Elvas.

Ekaitz Cortázar minutos antes de comenzar el Medio Maratón Elvas-Badajoz. / J. H.

Le ha sorprendido la cantidad de personas participando, ya que pensaba que al estar el límite en 2.000 inscripciones iba a contar con menos afluencia. Pese a ello, aseguraba que iba a "aprender de toda la gente preparada que corre en Badajoz".

Los corredores no han faltado ni del norte ni del sur, Ana Leal llegaba desde Chiclana de la Frontera (Cádiz) para correr esta prueba. Lo hacía con su pareja Rafael Mena. Es una experta en esta disciplina en la que compite desde hace tres años. La última vez que hizo una competición internacional fue en Roma y llegaba a esta competición porque van "mirando el calendario de media maratones de toda España y hoy ha tocado aquí", decía. Su objetivo era saborearla, no le importaba "quedar de las 'ultimitas' porque la intención es disfrutarla".

Ana Leal y Rafael Mena, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), antes de empezar el Medio Maratón Elvas-Badajoz. / J. H.

Pasos solidarios

Otra de las personas que más disfrutaba de los momentos previos era Laura Pereira, tiene parálisis cerebral y realizaba esta prueba junto a otro de los colaboradores, Maven Motor Hyundai. Samuel Pallero es uno de sus trabajadores y explicaba que "se trata de una acción solidaria a favor de Pereira, es una prueba especial aunque no es la primera, en Zafra fue la última". Es una manera de visibilizar esta enfermedad y sensibilizar.

Laura Pereira junto a los trabajadores de Maven Motor Hyundai antes del inicio del Medio Maratón Elvas-Badajoz. / J. H.

Para ella es un momento importante y se prepara "con mucha motivación, con muchas ganas y gracias al apoyo de mis compañeros. Yo llego gracias a ellos, pero también les doy muchos ánimos", decía instantes antes de comenzar la carrera.

Revalidando el puesto

Minutos antes de las 10.30 todos los corredores se agolpaban en la línea de salida y tras una cuenta atrás la bocina sonaba y daba comienzo la prueba. Esta ha contado con un trazado urbano por Elvas, parte por caminos en paralelo a la autovía Madrid-Lisboa y el tramo final dentro de la capital pacense. Los últimos tres kilómetros recorrían el puente de la Universidad, el paseo fluvial, Antonio Masa Campos y la avenida Miguel Celdrán para llegar al punto final, la avenida de Huelva, donde se encontraba la meta.

Jorge González ha traspasado esta línea una hora y cuatro minutos después de dar comienzo la prueba. "Venía a hacer un test de cara a la maratón que correré el 7 de diciembre en Valencia y he terminado muy contento con las sensaciones", reconocía. Ha corrido en seis ocasiones esta carrera y admite que "cada vez hay más ganas" de correrla. El año pasado también cruzó la línea de meta en primera posición, es su segundo primer puesto consecutivo en Badajoz y anuncia que el próximo año volverá con otra intención: "Saldré desde el principio con la intención de batir el récord del que tanto se habla".

De izquierda a derecha: Carlos Gazapo (segundo), Jorge González (primero) y Aitor Sánchez (tercero) conforman el podio masculino del Medio Maratón Elvas-Badajoz. / Andrés Rodríguez

Mónica Gutiérrez también vivió por segundo año consecutivo las mieles del triunfo, aunque más feliz por otro motivo: "Estoy contenta por haberla terminado. Llevaba tres semanas sin poder entrenar por una lesión y esto era un reto", señalaba tras cruzar la línea de meta. Aunque ha corrido a un ritmo más bajo de lo que acostumbra, "por orgullo propio de haber terminado bien aún con la lesión".

Elvas y Badajoz se volvieron a unir un año más por el deporte en una cita que movilizó a miles de personas tanto en la localidad lusa como la pacense y que demostró que el deporte está muy vivo en la eurociudad.